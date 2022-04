Правительство Грузии опубликовало вопросник самооценки ЕС

Правительство Грузии 15 апреля опубликовало вопросник самооценки членства в ЕС. На основании анкеты Еврокомиссия подготовит заключение по заявке страны на членство в ЕС.

42-страничный документ разделен на две части — политические и экономические критерии и состоит в общей сложности из 369 вопросов. В свою очередь, две части состоят в целом из трех и двух глав, и всего охватывают 20 подразделов.

Первая часть содержит вопросы о политических критериях, демократии и верховенстве закона относительно существующего положения в сферах конституционного устройства Грузии, а также правил и регуляций, парламента, гражданского общества, публичного управления, гражданского надзора за силами безопасности, судебной системы, политики и стратегии борьбы с коррупцией.

Фундаментальные права, вторая часть политических критериев, касается ситуации с защитой как существенных, так и процедурных прав, уважением и защитой прав меньшинств и культурных прав, а также защитой персональных данных.

Заключительная часть политических критериев касается региональных инициатив, в которых участвует Грузия, а также ее участия в Римском статуте Международного уголовного суда и Гаагской конференции по международному частному праву.

Что касается экономических критериев, в первой главе — Наличие функционирующей рыночной экономики — рассматривается макроэкономическая стабильность Грузии, а также функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков, включая банковский сектор, рынки капитала и денег, и негосударственные банковские финансовые учреждения.

В то же время вторая глава направлена ​​на изучение способности Грузии справляться с конкурентным давлением и рыночными силами в ЕС. В этом контексте рассматриваются инвестиции Грузии в образование и инновации, а также состояние физического капитала и качество инфраструктуры, а также отраслевая структура экономической и предпринимательской политики.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил сегодня, что правительство приняло решение обнародовать документ в связи с высоким общественным интересом.

Ранее оппозиционные депутаты и неправительственные организации Грузии написали письмо комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливеру Вархею с просьбой содействовать прозрачности процесса заполнения вопросника самооценки страны.

Еврокомиссар Вархей передал вопросник министру иностранных дел Грузии 11 апреля в Люксембурге. У Грузии есть один месяц, чтобы заполнить объемный документ.

Грузия, как Украина и Молдова, подала заявку на членство в ЕС в начале марта этого года.

