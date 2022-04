Противоречивые сообщения о встрече российского бизнесмена и Ираклия Гарибашвили

По сообщениям СМИ, находящийся под санкциями российский олигарх Владимир Евтушенков подтвердил, что его представитель Али Узденов в марте встречался с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Другой бизнесмен, который ассоциируется с Евтушенковым, Давид Хидашели, отверг эти утверждения.

Противоречивые пояснения последовали за обнародованными 25 апреля аудиозаписями, согласно которым на фоне введенных против России санкций из-за ее широкомасштабного вторжения в Украину, предположительно Владимир Евтушенков предлагал бизнес-сделку основателю правящей Грузинской мечты Бидзине Иванишвили. Согласно записям, Иванишвили отправил Узденова и Хидашели на встречу с премьер-министром Гарибашвили.

Как сообщает телекомпания «Формула», в телефонном разговоре с телеканалом Евтушенков подтвердил, что Узденов действительно встречался с Ираклием Гарибашвили и обсуждал с ним вопрос об отдыхе.

Евтушенков не стал отвечать на вопрос журналиста, что было целью делового визита Узденова, но сказал, что визит не имел политической нагрузки. Он также отрицал какие-либо деловые отношения с Бидзиной Иванишвили и сказал, что поддерживает с ним только дружеские отношения.

Оценивая просочившиеся аудиозаписи, Евтушенков отметил, что таких записей «миллионы», хотя многие из них являются фейковыми.

Сегодня телекомпания «Имеди» опубликовала обращение бизнесмена Давида Хидашели, в котором он заявил, что вместе с Али Узденовым встречался с представителями бизнес-сектора, а не с премьер-министром Гарибашвили.

«У меня была коммуникация с премьер-министром, я попросил о встрече. Однако премьер-министр отослал нас к бизнес-сектору», — сказал он, пояснив, что с Бидзиной Иванишвили они также не встречались.

Давид Хидашели, который работал в исполнительном звене «Sistema JSFC», пояснил, что они с Узденовым рассматривали возможность импорта пшеницы из России в Грузию на выручку от продажи вина. «Встречи с бизнес-сектором не завершились какими-то конкретными договоренностями и результатом», — подчеркнул он.

Хидашели также пояснил, что решил создать винный консорциум в Грузии и что у него «значительный рост» экспорта вина.

Официальный Тбилиси вновь стал объектом критики со стороны Киева 4 апреля после того, как Служба разведки Министерства обороны Украины заявила, что Москва готовит коридор для контрабанды через Грузию.

Официальный Тбилиси отверг обвинения. 8 апреля премьер-министр Гарибашвили заявил, что Грузия никогда не позволит пропускать подсанкционную продукцию.

Правительство Грузии пообещало соблюдать режим международных санкций, введенных против России, но отказалось вводить двусторонние санкции против нее.

Отказ правительства Грузии ввести санкции обострил отношения между Тбилиси и Киевом. В результате президент Украины Владимир Зеленский также отозвал посла от Грузии.

