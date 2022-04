Второй тур «президентских выборов» в Цхинвали перенесен на 8 мая

«Избирательная администрация» оккупированного Цхинвальского региона/Южной Осетии второй тур «президентских выборов» перенесла на 8 мая.

Переносу даты предшествовало решение «Верховного суда» региона от 23 апреля, которым проведение второго тура в четверг, 28 апреля, было признано незаконным. В суд обратились трое граждан, проживающих в Северной Осетии — Радислав Утаров, Азамат Тандуев и Георгий Гагкуев.

Первоначально причиной назначения второго тура на четверг, 28 апреля цхинвальская избирательная администрация назвала тот факт, что воскресенье, 24 апреля, совпало с Пасхой, а 1 мая следующей недели – с Международным днем ​​трудящихся.

Первый тур «выборов» в Цхинвальском регионе прошел 10 апреля. Во втором туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев, занявший первое место, составит конкуренцию действующему лидеру Анатолию Бибилову.

Тбилиси, Евросоюз, США, ОБСЕ и большая часть международного сообщества не признают «выборы» в Цхинвальском регионе, за исключением России и нескольких государств, признающих независимость региона от Тбилиси.

