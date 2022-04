США публикуют критический доклад о правах человека в Грузии

Согласно новому ежегодному докладу Государственного департамента США за 2021 год о состоянии прав человека в Грузии, «время от времени мы наблюдали признаки того, что гражданская власть не может поддерживать эффективный контроль над службами безопасности».

Ключевые выводы

В докладе в ряде «существенных проблем с правами человека» перечислены «достоверные свидетельства серьезных проблем с независимостью судебной власти, произвольных и выборочных арестов и расследований».

В докладе также говорится о расследованиях, которые «широко расцениваются как политически мотивированные». Также перечислены нарушения права на неприкосновенность частной жизни, насилие и угрозы в отношении журналистов, недостаток уважения свободы мирных собраний, а также насилие и угрозы в отношении людей и активистов ЛГБТК-сообщества.

«Правительство предприняло шаги по расследованию нарушений прав человека некоторыми должностными лицами, но синдром безнаказанности по-прежнему остается проблемой», — говорится в докладе.

В документе также отмечается «провал правительства» в проведении убедительного расследования событий 5-6 июля 2021 года.

Произвольные аресты

Согласно докладу, несмотря на то что Конституция и законы Грузии запрещают произвольные аресты, правительство не всегда придерживалось этого принципа.

Например, в докладе приводится история с незаконным задержанием полицией православного священника Ионы в апреле 2021 года, который утверждал, что он был задержан по указанию митрополита Руис-Урбнисской епархии Иова. Священник также утверждал, что полиция угрожала ему арестом по более серьезным обвинениям, если он не согласится отправиться в тюрьму по какому-либо из сфабрикованных обвинений.

После выхода в эфир сюжета телекомпании «Мтавари архи» заместителю начальника полиции Дманиси Шалве Замбахидзе были предъявлены обвинения в фальсификации доказательств, незаконном хранении оружия, злоупотреблении властью и незаконном задержании. 8 ноября он был частично оправдан Руставским городским судом по обвинению в незаконном задержании и злоупотреблении властью, но признан виновным в незаконном хранении оружия и фальсификации доказательств и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Суд

Согласно докладу Госдепартамента, в Грузии все еще встречаются признаки вмешательства в независимость и беспристрастность судебной власти.

«Судьи уязвимы для политического давления, как внутри судебной системы, так и извне, по делам, касающимся политически чувствительных общин и людей», — говорится там же.

В то же время, согласно докладу, проблематичным вопросом остается давняя практика перевода судей из одного суда в другой. «Решения о переводе судей принимаются Высшим советом юстиции и эти решения являются необоснованными», — отмечает документ.

В докладе также говорится, что большинство судей, переведенных в коллегии административных палат, как сообщается, связаны с «кланом» и почти все они аффилированы с громкими делаами.

Свобода прессы

В докладе говорится, что свобода выражения, в том числе свобода СМИ, гарантированная Конституцией и законами, не была должным образом защищена правительством.

В докладе отмечается, что в течение отчетного года ультраправые группы или действующие с политическими мотивами субъекты нападали на многих журналистов. В докладе говорится, что в ряде случаев в отношении подозреваемых нападавших расследование не начиналось, в том числе в деле Эммы Гогохия, журналистки телекомпании «Мтавари архи», которой, как сообщается, мэр Местиа угрожал уничтожением жизни.

В докладе также подчеркивается, что заявления полиции после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава «были направлены на дискредитацию журналиста, а не на установление причины смерти».

В то же время в документе отмечается, что «плюрализм СМИ усугубляется заявлениями политических лидеров». Примером тому называется следующее заявление председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе: «Если внимательно присмотритесь, то процесс, который мы видим сегодня по партийным телеканалам, начался не с политического сквернословия. Началось с самого начала с других вещей, например, с сериалов и так далее, там происходило привыкание к сквернословию».

«Такая риторика широко использовалась правящей партией (как она использовалась тогда, когда у власти были другие партии), чтобы поставить под сомнение любое критическое освещение деятельности властей», — отмечается в докладе.

Там же говорится, что после насилия против журналистов 5-6 июля два ведущих журналиста телекомпании «Рустави 2» (считающееся проправительственным СМИ) подали в отставку из-за недостатка редакционной независимости».

Кроме того, в докладе говорится, что Национальная комиссия по коммуникациям Грузии «находилась под влиянием правящей партии».

В документе также говорится, что значительное число журналистов заявили, что им либо мешали в освещении публичных мероприятий, либо отказывали в выдаче публичной информации».

В документе также отмечается, что правительство не ограничивает и не создает препятствий в доступе к Интернету и не подвергает цензуре онлайн-материалы. Однако, согласно докладу, остаются вопросы относительно незаконной слежки.

Свобода собраний

Правительство ненадлежащим образом соблюдало свободу мирных собраний и объединений.

В докладе в связи с насилием на почве гомофобии 5 июля говорится: «Около 3 000 ультраправых демонстрантов устроили насильственные беспорядки в Тбилиси, демонтировали протестные (палатки) оппозиции перед зданием Парламентом, напали на офисы НПО и более 50 журналистов и других (граждан) после заявления премьер-министра Гарибашвили о том, что запланированное Тбилисским Прайдом мероприятие «Марш Достоинства» является нецелесообразным, назвав его «заговором Саакашвили и радикальной оппозиции», направленным на углубление напряженности и дестабилизацию в стране».

«Премьер заявил, что 95% населения выступало против этого мероприятия, чтобы оправдать обвинение в насилии в отношении Тбилиси Прайда», — говорится в докладе.

Абхазия, Цхинвальский регион/Южная Осетия

В докладе говорится, что Россия и де-факто власти Цхинвальского региона/Южной Осетии не несут наказания за совершение злодеяний.

В докладе основное внимание уделяется достоверным сообщениям о незаконных задержаниях, ограничениях на передвижение, особенно в отношении этнических грузин, ограничениях на голосование, голосование или участие в политической жизни, а также ограничениях на возможность грузинам регистрировать собственность или бизнес.

Согласно докладу, основные права этнических грузин в этих регионах не защищены, и к ним предъявляются сложные требования при регистрации для прописки.

В докладе основное внимание уделяется смерти абхазца Анри Атейба, который предположительно стал жертвой насилия со стороны абхазской полиции. В докладе также упоминается о ненадлежащем расследовании дела Инала Джабиева и его дела, предположительно ставшего жертвой жестокости милиции в Цхинвали в 2020 году.

В документе также упоминается арест российского туриста Артема Русских в Абхазии в апреле 2021 года по обвинению в хранении наркотиков. Согласно докладу, абхазская милиция избила Русских, угрожала убить его, в том числе через повешение на дворовом шланге, утопить в горной реке и симулировала выстрелами из пистолета.

Отношение к независимым институтам, выборы

Согласно докладу, в течение отчетного периода продолжали распространяться заслуживающие доверия сообщения о политическом насилии. «Запугивание, давление на избирателей и кандидатов и злоупотребление административным ресурсом, что еще больше размыло грань между правительством и правящей партией, продолжались в ходе первого и второго туров октябрьских местных выборов», — говорится в докладе.

Согласно документу, на фоне крайней поляризации правящая партия Грузинская мечта все больше пыталась маргинализировать Аппарат народного защитника.

В докладе также не упускается из виду упразднение депутатами Грузинской мечты Службы государственного инспектора и создание вместо нее двух отдельных агентств. Согласно документу, «в отличие от прежнего мандата» инспектора, «который мог расследовать в равной степени преступления, совершенные всеми правоохранительными органами, (новый) закон не позволяет новому следственному органу расследовать определенные преступления, совершенные прокурорами, такие как убийства и нанесение телесных повреждений».

Что касается трудовых прав, в документе говорится, что правительство не обеспечивает эффективного соблюдения законов, защищающих свободу объединения или запрещающих дискриминацию профсоюзов.

В документе отмечается, что решение правовых споров, связанных с произвольными увольнениями и трудовыми правами, затягивается на длительное время.

