Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Фото: mfa.gov.ge
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Главы МИД Грузии и Китая провели телефонный разговор

21/04/2022 - 12:46
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Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 20 апреля провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ваном И.

Как сообщает МИД Грузии, Илья Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за гуманитарную поддержку, оказанную Грузии Китаем во время пандемии Ковид-19.

Согласно той же информации, министр иностранных дел Китая «подтвердил непоколебимую поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Грузии».

По сообщению МИД КНР, министр Ван И подчеркнул важность геополитического положения Грузии и выразил готовность укреплять связи с Тбилиси, чтобы «совместно способствовать мирному развитию, международной справедливости и верховенству закона».

Согласно тому же заявлению, «Китай уважает независимый путь развития Грузии и приветствует скорейшее присоединение Грузии к глобальным инициативам в области развития».

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21/04/2022 - 12:46
16 1 minute read

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