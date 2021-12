Посол Китая встретился с абхазским «дипломатом» в Дамаске

По сообщению «МИД» оккупированной Абхазии, 6 декабря посол Китая в Сирии Фэн Бяо принял «посла» Абхазии в Сирии Баграта Хутаба в Посольстве Китая в Дамаске.

Говоря о встрече, назначенный недавно «министр иностранных дел» Абхазии и бывший сотрудник Кремля Инал Ардзинба заявил, что Абхазия и Китай, «выступающие единым фронтом в вопросе поддержки Сирийской Арабской Республики, смогут начать плодотворную работу по налаживанию гуманитарных и торгово-экономических связей».

Ардзинба также приветствовал «основанный на справедливости, уважении интересов партнеров и нацеленный на положительный результат подход Китайской Народной Республики во внешней политике».

Отметив, что Пекин решил играть роль «конструктивного участника» в международных отношениях, Ардзинба сказал, что Китай внес свой вклад в мир и стабильность на Ближнем Востоке и в других местах, «путем участия в обеспечении гуманитарной и экономической безопасности стран и их граждан».

Он также подчеркнул, что равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем является основой более справедливого полицентричного мирового порядка, в котором уважаются и ценятся права всех народов.

«Civil Georgia» обратился в МИД Грузии за комментарием. Ответ МИД будет отражен в материале по его получении. Посольство Китая в Тбилиси пока не делало комментариев.

КНР не признает независимость оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона. На сегодняшний день независимость двух регионов признали только Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

Сухуми открыл «посольство» в Сирии в октябре 2020 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)