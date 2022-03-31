Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Казахстан рассматривает возможность перевозки грузов через Грузию

31/03/2022 - 17:36
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Казахстан пытается найти альтернативные южнокавказские коридоры для собственных экспортных и транзитных грузов на фоне того, что Россия стала объектом международных санкций в связи с началом войны против Украины.

«Сейчас идет работа по перенаправлению грузопотока через Транскаспийский международный трансграничный маршрут и ТРАСЕКА, пролегающий через Азербайджан и Грузию», — сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

В тот же день на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев заявил, что достигнута договоренность с Азербайджаном, Грузией и Турцией о создании совместного предприятия в рамках Транскаспийского транспортного маршрута.

Соглашение предусматривает введение единых тарифов для местных перевозчиков.

Транскаспийский международный транспортный маршрут начинается из Юго-Восточной Азии и Китая, затем проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию и направляется в страны Европы.

Порты Батуми и Поти входили в состав регулярных фидерных линий маршрута, а Государственная железная дорога Грузии была постоянным членом Координационного комитета маршрута.

Казахстан также работает над тем, чтобы перенаправить свои экспортные и транзитные грузы в латвийские порты.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, Фото: https://middlecorridor.com

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31/03/2022 - 17:36
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