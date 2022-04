Оппозиция обратилась к еврокомиссару по поводу вопросника самооценки

Депутаты от грузинской оппозиции обратились к еврокомиссару по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливеру Вархею с письмом, в котором призвали содействовать прозрачности процесса заполнения Грузией вопросника самооценки к членству в ЕС.

В письме от 14 апреля законодатели заявили, что, несмотря на растущий общественный интерес, правительство Грузинской мечты избегает опубликования вопросника, утверждая, что для этого требуется разрешение ЕС.

«Мы понимаем, что после информирования ЕС принимающая сторона, т.е. правительство Грузии может по своему усмотрению сделать вопросник ЕС общедоступным. Просим вашей помощи в содействии соответствующему процессу со стороны властей Грузии», — говорится в письме.

«Если какие-либо процедурные правила ЕС не позволят правительству сделать это, мы также были бы признательны, если бы нас проинформировали», — заявили оппозиционные депутаты.

Они также отметили, что, несмотря на разногласия с правительством Грузинской мечты, они решительно поддерживают вступление Грузии в Евросоюз, учитывая, что «членство в ЕС является историческим выбором грузинского народа».

В письме также говорится, что «без существенных реформ продвижение Грузии на сложном пути к членству в ЕС будет затруднено».

Письмо подписали независимые депутаты Армаз Ахвледиани и Тамар Кордзая, а также Теона Акубардия от партии Стратегия Агмашенебели, Анна Бучукури от партии «За Грузию», Хатиа Деканоидзе от Единого национального движения, депутаты от Лело Саломе Самадашвили и Ана Нацвлишвили.

Со своей стороны председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что вопрос обнародования вопросника должен быть согласован с Евросоюзом, но добавил, что к заполнению вопросника также будут привлечены те, кто не наносит вреда государству.

12 апреля двадцать неправительственных организаций обратились к еврокомиссару Вархею и премьер-министру Ираклию Гарибашвили, подчеркнув, что процесс интеграции в ЕС должен быть прозрачным и инклюзивным. Они говорят, что вовлечение гражданского общества в этот процесс особенно важно.

Еврокомиссар Вархей передал вопросник самооценки министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили 11 апреля в Люксембурге. У Грузии есть один месяц, чтобы заполнить объемный документ.

Грузия, как Украина и Молдова, подали заявку на членство в ЕС в начале марта.

По сообщению МИД Грузии, решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС будет принято Советом ЕС на заседании, которое запланировано на июнь.

