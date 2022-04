Правительство опубликует вопросник самооценки кандидата ЕС

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил сегодня на брифинге, что правительство опубликует вопросник самооценки статуса страны-кандидата в ЕС.

Илья Дарчиашвили подчеркнул, что правительство Грузии продолжает «активно консультироваться» с нашими странами-партнерами, чтобы они поделились своими знаниями и опытом в заполнении вопросника.

Решение правительства обнародовать вопросник последовало за призывами оппозиции и неправительственного сектора.

Вчера депутаты от оппозиции написали письмо еврокомиссару по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливеру Вархею, в котором призвали содействовать прозрачности процесса заполнения Грузией вопросника самооценки членства в ЕС.

В то же время 12 апреля двадцать неправительственных организаций обратились к еврокомиссару Вархею и премьер-министру Ираклию Гарибашвили, отметив, что процесс интеграции в ЕС должен быть прозрачным и инклюзивным. Они говорят, что вовлечение гражданского общества в этот процесс особенно важно.

Еврокомиссар Вархей передал вопросник самооценки министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили 11 апреля в Люксембурге. У Грузии есть один месяц, чтобы заполнить объемный документ.

Грузия, как Украина и Молдова, подали заявку на членство в ЕС в начале марта.

По сообщению МИД Грузии, решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС будет принято Советом ЕС на заседании, которое запланировано на июнь.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)