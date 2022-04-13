Поправки, необходимые для конституционного спора между правительством и президентом, приняты в первом чтении

Депутаты правящей Грузинской мечты приняли в первом чтении поправки к Закону о Конституционном суде в связи с конституционными спорами, которые позволят правительству начать озвученный ранее конституционный спор против президента.

Согласно действующему закону, государственные органы вправе обратиться с конституционным иском о пределах компетенции при наличии вопросов о соответствии принятых/изданных ответчиком нормативных актов Конституции. Согласно поправкам, в правовое основание для подачи иска будет добавлено понятие «действие или бездействие».

Ожидается, что закон будет принят на следующих двух слушаниях до 15 апреля, так как Грузинская мечта рассматривает законопроект в ускоренном порядке.

Законодательные изменения Грузинская мечта проанонсировала в конце марта, после того как правящая партия заявила, что правительство инициирует конституционный спор против президента.

По утверждению Грузинской мечты, президент Саломе Зурабишвили несколько раз нарушала Конституцию, включая недавние визиты в Париж и Брюссель и отказ назначить послов.

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что «инициирование этого законопроекта Грузинской мечтой является явным признаком их попытки политической мести президенту».

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