Заседание Парламента Грузии, 12 апреля, 2022 г. Фото: Parliament.ge
Новости

Поправки, необходимые для конституционного спора между правительством и президентом, приняты в первом чтении

13/04/2022 - 11:35
2 1 minute read

Депутаты правящей Грузинской мечты приняли в первом чтении поправки к Закону о Конституционном суде в связи с конституционными спорами, которые позволят правительству начать озвученный ранее конституционный спор против президента.

Согласно действующему закону, государственные органы вправе обратиться с конституционным иском о пределах компетенции при наличии вопросов о соответствии принятых/изданных ответчиком нормативных актов Конституции. Согласно поправкам, в правовое основание для подачи иска будет добавлено понятие «действие или бездействие».

Ожидается, что закон будет принят на следующих двух слушаниях до 15 апреля, так как Грузинская мечта рассматривает законопроект в ускоренном порядке.

Законодательные изменения Грузинская мечта проанонсировала в конце марта, после того как правящая партия заявила, что правительство инициирует конституционный спор против президента.

По утверждению Грузинской мечты, президент Саломе Зурабишвили несколько раз нарушала Конституцию, включая недавние визиты в Париж и Брюссель и отказ назначить послов.

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что «инициирование этого законопроекта Грузинской мечтой является явным признаком их попытки политической мести президенту».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
13/04/2022 - 11:35
2 1 minute read

მსგავსი/Related

Парламент утвердил 2 членов Попечительского совета ОВГ

13/04/2022 - 17:13

Парламент избрал Иаго Хвичиа членом Прокурорского совета

13/04/2022 - 15:55

Шалва Папуашвили отправится в Украину

13/04/2022 - 15:05

Грузинская мечта ставит условия для визита в Украину на высоком уровне

12/04/2022 - 12:18
Back to top button