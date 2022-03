В оппозиции оценивают обращение правительства в КСГ против президента Зурабишвили

Правящая Грузинская мечта заявила сегодня, что правительство страны обратиться в Конституционный суд в связи с тем, что президент Саломе Зурабишвили несколько раз нарушила Конституцию, в том числе и своими недавними визитами в Париж и Брюссель.

Решение правящей команды было встречено критикой со стороны оппозиции. Ниже приведены оценки оппозиционных политиков по этому вопросу:

Тина Бокучава – Единое национальное движение: «Согласно Конституции Грузии, президент обязан представлять Грузию на международной арене. Это ее конституционное право и, следовательно, блокировать ее визиты, в результате чего она вынуждена была отменить визиты, а затем планировать только личные визиты за счет личных контактов – это и является незаконным, неконституционным вмешательством в полномочия президента».

Саломе Самадашвили — «Лело за Грузию»: «Сегодня, когда, по сути, вы заявили о подготовке процедуры импичмента президенту Грузии, я вынуждена вам (обращаясь к правящей команде) напомнить, что сегодня вы говорите общественности и международному сообществу, что вы начинаете конституционное притеснение и преследование президента Грузии за то, что она вместе с грузинским народом выразила свою поддержку, здесь, на площади перед Парламентом, президенту Зеленскому; За встречу с президентом (Эммануэлем) Макроном и президентом (Шарлем) Мишелем, чтобы говорить о гарантиях безопасности нашей страны и будущем членстве в ЕС, за то, что осмелилась и зафиксировала те позиции поддержки Украины, которые естественно совершенно не совпадают с позициями Грузинской мечты, но полностью синхронизированы с позициями цивилизованного мира и Запада… Вместо нападок на президента, может настало время, чтобы вы говорили о тех серьезных вызовах, с которыми сегодня сталкивается наша страна».

Теона Акубардия – Стратегия Агмашенебели: «То, что любое иное и критическое мнение воспринимается как враждебное властями, было подтверждено в очередной раз сегодня решением (парламентского) большинства, когда начала говорить о процедуре импичмента, под тем предлогом, что якобы президент нарушила Конституцию, когда в связи с национальными интересами страны по поводу вступления в Евросоюз совершила личные визиты в европейские столицы. Это происходит в то время, когда стране угрожает потеря суверенитета со стороны России, и это происходит в то время, когда мы все вместе не только должны ездить в страны-партнеры, но и работать над тем, чтобы защитить наш суверенитет, нашу страну и наш европейский выбор».

Вахтанг Мегрелишвили — Новый политический центр — Гирчи: «Вчера президент была в этом зале и главное, о чем шла речь, это угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся – это противостояние, которое не позволяет нам говорить на главные темы. Вместо того, чтобы выслушать это наставление, сегодня, когда я читаю (заявление) Грузинской мечты… о каком диалоге позиции и оппозиции можно говорить, когда Грузинская мечта собирается судиться в Конституционном суде с избранным президентом, которого она сама поддерживала».

Леван Иоселиани — Граждане: «Конечно, я смотрю (на решение Грузинской мечты) очень негативно, и это, наверно, вызвано вчерашним выступлением Саломе Зурабишвили в Парламенте. Он пролила очень холодный душ на две основные партии (Грузинская мечта и Национальное движение)… За что с ней судятся в Конституционном суде, она ведь уехала из-за угрозы (нависшей над страной), верно? Она ведь уезжала и встречалась с европейскими лидерами не по личным делам? Она ведь уезжала, чтобы защитить европейскую перспективу этой страны? Когда знаешь, почему она уезжала, чему служил этот визит, зачем нужно искать формальные причины?».

Михаил Даушвили — За Грузию: «Из того, что я вчера услышал от г-жи президента, она действовала в национальных интересах страны, в интересах евроинтеграции… Когда Грузинская мечта обращается в Конституционный суд или в любой другой орган по поводу заявлений президента, тем самым она противоречит своим гражданам».

Гига Бокерия — Европейская Грузия: «Всем лично известно мое личное отношение, отношение Европейской Грузии к (Саломе) Зурабишвили и содержанию ее выступления…, но сегодняшнюю реакцию однозначно нужно оценивать, потому что этот предательский режим наших национальных интересов приобретает новые и новое качество… То, что сегодня осмеливаются всерьез говорить о том, что вчера сделала президента Зурабишвили – мол это является неконституционным и может быть основанием для импичмента, и серьезно говорят о том, что якобы, по их версии, высказывание мнения по какому-либо вопросу президентом, избранным народом, или визит в зарубежные страны и проведение встреч, или приглашение представителя Украины в зал (заседаний Парламента) противоречат конституции, это издевательство, что мы участвуем в этой дискуссии… Это задача пропаганды (режима) Иванишвили, чтобы возник водоворота этих абсурдных вопросов и чтобы проходила дискуссия по ним».

