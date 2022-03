Перед правовым спором с президентом ГМ обсуждает изменения в законодательстве

В преддверии предстоящего судебного спора с президентом Саломе Зурабишвили в Конституционном суде депутаты правящей Грузинской мечты рассматривают поправки в Закон о Конституционном суде, касающиеся конституционных споров.

В соответствии с Законом о Конституционном Суде в настоящее время государственные органы вправе обратиться с конституционным иском в пределах своей компетенции при наличии вопросов о соответствии Конституции принятых/изданных ответчиком нормативных актов.

Однако согласно предложенным изменениям, которые были опубликованы в СМИ 19 марта, правящая партия намерена добавить в правовые основания для подачи иска не совсем ясное понятие – «действие или бездействие».

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии обвинила Грузинскую мечту в попытке добиться собственных партийных целей путем внесения поправок в закон.

«Инициирование этого законопроекта Грузинской мечтой – это явное свидетельство их попытки политического реванша против президента», — заявили в АМЮГ.

Организация призвала правящую партию «прекратить использовать механизм внесения изменений в законодательство в произвольных, узкополитических целях, что служит личной мести президенту Грузии».

15 марта правящая партия заявила, что правительство Грузии обратиться в Конституционный суд в связи с несколькими нарушениями Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили, включая ее недавние визиты в Париж и Брюссель.

По заявлению Грузинской мечты, президент также превысила свои полномочия, когда решила проводить внешнюю политику в обход правительства в то время, когда это «эксклюзивное» право исполнительной власти. В то же время, по заявлению партии, Саломе Зурабишвили за последний год неоднократно отказывала правительству в назначении посла или дипломатического представителя, «грубо противоречит Конституции Грузии».

За день до заявления правящей партии президент Зурабишвили выступила с ежегодным обращением к Парламенту, раскритиковав правительство за блокирование ее визитов в западные столицы на фоне российской агрессии против Украины.

