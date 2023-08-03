ЦИК Грузии назвала дату промежуточных парламентских выборов и выборов мэра

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии 2 августа сообщила, что 1 октября состоятся промежуточные выборы в Парламент Грузии, а также выборы мэра Гурджаани.

«Эти выборы имеют особое значение, потому что у нас есть возможность еще раз опробовать электронные технологии в избирательном процессе перед всеобщими выборами 2024 года», — заявила на брифинге после заседания пресс-секретарь ЦИК Натиа Иоселиани, добавив, что результаты, полученные от успешного использования технологий во время промежуточных/внеочередных выборов 29 апреля, также будет учтен на предстоящих выборах.

Всего для промежуточных/внеочередных выборов будет открыто 133 избирательных участка. Голосование будет проходить на 103 избирательных участках с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов. Голосование на оставшихся 30 избирательных участках пройдет по существующим до этого правилам, однако в целях обеспечения прозрачности и доступности бюллетени на этих участках будут оцифрованы. По информации Избирательной администрации, она готова способствовать повышению осведомленности избирателей в направлении технологий и проводить выборы с использованием электронных технологий в соответствии с международными стандартами.

Необходимость проведения промежуточных/внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили и Зураб Утиашвили, соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата Парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани.

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