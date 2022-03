Журналисты обвиняют ОВГ в цензуры

Бывший ведущий еженедельной программы «Ахали квира» («Новая неделя») Имеда Дарсалия и журналисты Тамта Джанадзе и Софо Зеделашвили обвиняют Общественный вещатель Грузии во вмешательстве в журналистскую деятельность и попытке цензуры. Программа не выходила в эфир с декабря 2021 года.

Имеда Дарсалия заявил сегодня на пресс-конференции в офисе НПО «Международная прозрачность – Грузия», что вещатель пытался заблокировать новости, которые касались России и Советского Союза. Также был составлен черный список респондентов, которых журналисты не должны были освещать.

«Заблокированные темы»

По словам Имеды Дарсалия, одному из журналистов, занимающихся международной тематикой, руководство Общественного вещателя запретило писать что-либо с критикой в ​​адрес России.

По его словам, журналисту сказали, что «так же, как нельзя плохо писать об Америке, нельзя писать плохо о России, потому что определенная часть нашей аудитории настроена пророссийски».

Дарсалия заявил, что руководство канала также заблокировало аналитическое освещение акций в Беларуси.

«Руководство не хотело, чтобы репортаж о режиме Лукашенко был критическим, что является катастрофой», — сказал он.

«История о советских военных преступлениях была напрямую заблокирована, что привело к конфликту внутри коллектива», — сказал Дарсалия.

По его словам, в аналитической недельной программе Общественного вещателя политика была заблокирована в течение двух лет и «после больших боев эта политика вернулась».

Однако, по словам журналистов, несмотря на разрешение освещать политику, руководство попыталось вообще убрать или сократить критические комментарии в адрес властей Грузии.

Тамта Джанадзе, которая освещала политику в еженедельной программе, в качестве одного из примеров привела сюжет о т.н. «теневом кабинете» оппозиции перед выборами в органы местного самоуправления 2021 года, в связи с которым, по ее словам, ей сказали, что сюжет не может выйти в эфир из-за нехватки хронометража.

Она также вспомнила о сюжете, подготовленном после президентских выборов 2018 года, в котором речь шла о втором туре. По ее словам, за несколько минут до выхода в эфир генеральный продюсер вырезал из сюжета критические комментарии экспертов в адрес представителей правящей команды.

«Черные списки»

Что касается черных списков, то, по словам Имеды Дарсалия, в них вошли — большинство экспертов Фонда Рондели, в том числе Зураб Батиашвили; специалист по международным отношениям и лектор Университета Грузии, бывший государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции Алекс (Бука) Петриашвили. Также бывший министр обороны Тина Хидашели; историк Лаша Бакрадзе; декан Кавказского университета Эка Акобия и лектор Тбилисского государственного университета Лела Джеджелава.

По словам Дарсалия, в черный список попало и грузинское представительство Атлантического совета, в том числе Бату Кутелия.

Позиция Общественного вещателя

По информации Имеды Дарсалия, генеральный директор канала Тинатин Бердзенишвили начала или должна приступить к изучению этого вопроса.

Подчеркнув, что руководителем программы является Эка Шония и еще несколько человек выше нее, Имеда Дарсалия выразил надежду, что после «справедливого» изучения «эти люди будут нести ответственность, возможно, за все это, за грубое вмешательство в редакционную политику».

В то же время журналисты обращаются в Аппарат народного защитника для изучения этого вопроса.

Журналисты также предполагают, что руководство канала пытается наказать их за высказывания в феврале вслух по поводу предполагаемой цензуры.

Тогда Общественный вещатель заявил, что это была целенаправленная кампания, направленная на то, чтобы очернить его репутацию. Обвинения в адрес канала ОВГ назвал «абсолютно беспочвенными» и «вызывающими тревогу».

«Civil Georgia» обратился к Общественному вещателю за дополнительными комментариями. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)