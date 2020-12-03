Утвержден обновленный Существенный пакет НАТО-Грузия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 2 декабря, после встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса, что союзники и Грузия одобрили обновленный Существенный пакет НАТО-Грузия.
Заявление было сделано после того, как министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и его украинский коллега Дмитрий Кулеба на министериале, прошедшем в видео-формате, провели встречу с союзниками и обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.
«Сам факт того, что мы проводим этот министериал, является очень четким сигналом нашей поддержки. Это показывает сильную политическую поддержку Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности со стороны всех союзников по НАТО, а также показывает, что мы будем обеспечивать как политическую, так и практическую поддержку», — сказал генеральный секретарь журналистам.
Он отметил, что, обновив Существенный пакет НАТО-Грузия, альянс усилит свою политическую поддержку Грузии, и добавил, что министры иностранных дел согласовали дальнейшие шаги по повышению осведомленности о регионе.
Отметив, что «Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины», генеральный секретарь заявил, что НАТО отвечает усилением своего присутствия на суше, море и в воздухе и будет и далее укреплять практическую поддержку обеих стран.
В беседе с грузинскими СМИ о деталях министериала и обновленного Существенного пакета, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что в пакет добавлены новые практические компоненты, в том числе усиление возможностей Совместного центра НАТО-Грузия по обучению и оценке, увеличение числа портовых визитов союзников НАТО, интенсивные учения и расширенных сотрудничества в области медицины.
«Это также предусматривает безопасную коммуникацию, что крайне важно для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и чтобы у нас были каналы безопасной связи с НАТО. В сегодняшнем мире, когда мы сталкиваемся с кибератаками и различными гибридными угрозами, усилению этого элемента, в контексте интеграции в НАТО, придается крайне большое значение», — добавил Залкалиани.
По его словам, Министериал иностранных дел стран НАТО, с этой точки зрения достиг «ощутимых результатов» и «мы получили усиленный Существенный пакет, который усиливает нашу обороноспособность, нашу устойчивость, приближает нас к НАТО и увеличивает нашу совместимость с НАТО».
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