Утвержден обновленный Существенный пакет НАТО-Грузия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 2 декабря, после встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса, что союзники и Грузия одобрили обновленный Существенный пакет НАТО-Грузия.

Заявление было сделано после того, как министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и его украинский коллега Дмитрий Кулеба на министериале, прошедшем в видео-формате, провели встречу с союзниками и обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Great to have FM @DmytroKuleba 🇺🇦 and @DZalkaliani 🇬🇪 participating in today’s meeting of #NATO Foreign Ministers, discussing inter alia Black Sea security. Both countries are among

NATO’s closest and most active partners. We highly appreciate our partnership. pic.twitter.com/DQUE0NZzQt — Germany at NATO (@GermanyNATO) December 2, 2020

«Сам факт того, что мы проводим этот министериал, является очень четким сигналом нашей поддержки. Это показывает сильную политическую поддержку Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности со стороны всех союзников по НАТО, а также показывает, что мы будем обеспечивать как политическую, так и практическую поддержку», — сказал генеральный секретарь журналистам.

Он отметил, что, обновив Существенный пакет НАТО-Грузия, альянс усилит свою политическую поддержку Грузии, и добавил, что министры иностранных дел согласовали дальнейшие шаги по повышению осведомленности о регионе.

Отметив, что «Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины», генеральный секретарь заявил, что НАТО отвечает усилением своего присутствия на суше, море и в воздухе и будет и далее укреплять практическую поддержку обеих стран.

В беседе с грузинскими СМИ о деталях министериала и обновленного Существенного пакета, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что в пакет добавлены новые практические компоненты, в том числе усиление возможностей Совместного центра НАТО-Грузия по обучению и оценке, увеличение числа портовых визитов союзников НАТО, интенсивные учения и расширенных сотрудничества в области медицины.

The Substantial NATO-Georgia Package has enhanced Georgia’s interoperability with #NATO since 2014. #NATO Foreign Ministers have just endorsed its ‘Refresh’. The German-led MMCC/EMC will lead the new Military Medical Capacity Development initiative. https://t.co/wWIMZf1NSy pic.twitter.com/t043QBr5HD — Germany at NATO (@GermanyNATO) December 2, 2020

«Это также предусматривает безопасную коммуникацию, что крайне важно для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и чтобы у нас были каналы безопасной связи с НАТО. В сегодняшнем мире, когда мы сталкиваемся с кибератаками и различными гибридными угрозами, усилению этого элемента, в контексте интеграции в НАТО, придается крайне большое значение», — добавил Залкалиани.

По его словам, Министериал иностранных дел стран НАТО, с этой точки зрения достиг «ощутимых результатов» и «мы получили усиленный Существенный пакет, который усиливает нашу обороноспособность, нашу устойчивость, приближает нас к НАТО и увеличивает нашу совместимость с НАТО».

, который первоначально был одобрен на Существенный пакет НАТО-Грузия , который первоначально был одобрен на Саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года, представляет собой совокупность мер и инициатив, направленных на повышение обороноспособности Грузии и на достижение более тесного сотрудничества и совместимости с государствами-членами НАТО. Пакет ставит своей целью поддержку в сфере обороны и безопасности по 13 различным направлениям.

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