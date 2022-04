Столтенберг: лучше помочь Грузии раньше, чем позже

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил перед началом встречи министров иностранных дел НАТО 6 апреля, что «лучше помочь (таким ценным партнерам, как Грузия) раньше, чем позже».

Выступая перед представителями СМИ, Столтенберг сказал, что урок, который следует извлечь из вторжения России в Украину, «заключается в том, что для всех тех, кто верит в демократию и верховенство закона, важно поддерживать таких близких и очень ценных партнеров, как Грузия».

«Поэтому один из вопросов, который будет обсуждаться сегодня и завтра на министериале — как расширить нашу поддержку нашим партнерам, которые находятся под давлением со стороны России и, конечно же, Грузия входит в их число», — сказал он.

Он сказал: «мы обсудим, как мы можем оказать дополнительную помощь во всех областях, от кибербезопасности и защищенных коммуникаций до наращивания потенциала и других направлений, чтобы укрепить Грузию, чтобы она могла противостоять давлению со стороны России».

«Дверь НАТО остается открытой», — сказал он, добавив, что «расширение НАТО было успешным на протяжении многих десятилетий и способствовало распространению демократии, верховенства права, стабильности и мира в Европе».

По его словам, вопрос членства зависит только от страны-претендента и членов альянса. «Россия и никакая другая страна не имеет права наложить вето на это решение», — добавил он.

НАТО пригласила Грузию вместе с несколькими другими партнерами на министерскую встречу 6-7 апреля. В сегодняшней встрече примет участие новоназначенный министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который уже находится в Брюсселе.

