Шалва Папуашвили находится с визитом в Ереване

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили сегодня прибыл с двухдневным рабочим визитом в Ереване, где встретился со своим армянским коллегой Аленом Симоняном.

По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, на встрече стороны акцентировали внимание на парламентских связях между двумя странами, особенно между группами дружбы и отраслевыми комитетами. Они также выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между законодательными органами.

Согласно пресс-релизу Национального собрания Армении, Симонян сообщил своему грузинскому коллеге, что дальнейшее развитие «особых добрососедских» отношений с Тбилиси предусмотрено Планом действий правительства Армении на 2021-2026 годы.

По той же информации, говоря о региональной безопасности и последствиях нагорно-карабахской войны в 2020 году, спикер парламента Армении подчеркнул важность связей на высоком уровне между Тбилиси и Ереваном для обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

В ходе визита в Армению Шалва Папуашвили также встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и Католикосом-Патриархом Армении Гарегином II.

