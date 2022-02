Вахтанг Гомелаури находится с визитом в Армении

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 2-4 февраля посещает Армению, где уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и начальником полиции Ваге Казаряном.

По сообщению пресс-службы МВД Грузии, в ходе встречи с премьер-министром Пашиняном 2 февраля стороны обсудили важность сотрудничества правоохранительных органов двух стран в обеспечении безопасности и эффективной борьбы с международной преступностью.

Вахтанг Гомелаури сказал главе правительства Армении, что есть много направлений и программ, по которым Армения и Грузия могут поделиться своим опытом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Пашиняна, стороны обменялись мнениями о проводимых в Армении и Грузии отраслевых реформах, в том числе реформе Патрульной службы в Армении.

Премьер-министр Армении также отметил важность тесного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в целях «соблюдения верховенства закона».

По сообщению МВД Грузии, также 2 февраля в ходе встречи с начальником полиции Армении Ваге Казаряном стороны выразили готовность к углублению и расширению сотрудничества между полицейскими силами двух стран.

Со своей стороны, по сообщению пресс-службы полиции Армении, Гомелаури и Казарян обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе поиск, выявление и передачу разыскиваемых лиц, а также обмен оперативной информацией и борьбу с наркопреступностью.

Вместе с Вахтангом Гомелаури в Армении также находятся его первый заместитель Шалва Бедоидзе, а также его заместители Иосеб Челидзе и Георгий Бутхузи.

