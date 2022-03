Министр иностранных дел Армении встретился с Ираклием Гарибашвили и Давидом Залкалиани

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

В ходе встречи с Ираклием Гарибашвили главный дипломат Армении обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, стороны обсудили инициированную премьер-министром Грузии «Инициативу мирного соседства», целью которой является установление диалогового формата.

Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в региональный диалог.

Со своей стороны, по сообщению МИД Армении, Мирзоян 24 марта проинформировал Ираклия Гарибашвили о перемещении Азербайджана в село Фарух/Парух в Нагорном Карабахе.

Согласно тому же источнику, армянский дипломат отметил, что дальнейшее развитие связей с Тбилиси имеет для Еревана стратегическое значение.

Ранее в этот же день на встрече с Давидом Залкалиани стороны обсудили двусторонние отношения, а также торгово-экономические и региональные вопросы.

Давид Залкалиани проинформировал своего армянского коллегу об ужасной гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в оккупированных регионах Грузии.

В свою очередь, в МИД Армении сообщили, что министр Мирзоян говорил на встрече о ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердил позицию Еревана относительно возможного начала мирных переговоров с Баку при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Министр иностранных дел также проинформировал своего коллегу о процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий», — говорится в сообщении.

