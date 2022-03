Главы МИД Грузии и Армении провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Грузии и Армении Давид Залкалиани и Арарат Мирзоян провели телефонную беседу.

По сообщению МИД Грузии от 24 марта, стороны обсудили текущую повестку двустороннего сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность визитов на высоком уровне.

Согласно той же информации, Давид Залкалиани подтвердил готовность грузинской стороны способствовать обеспечению мира в регионе, в том числе в рамках Инициативы мирного соседства.

Со своей стороны, по сообщению МИД Армении, министр Мирзоян проинформировал своего грузинского коллегу о «действиях Азербайджана по оказанию психологического давления на население Нагорного Карабаха, что препятствует нормальной работе жизненно важных объектов в условиях мороза».

«Арарат Мирзоян коснулся позиции армянской стороны в переговорах по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и в этом контексте подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

По сообщению МИД Армении, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

