Флаги Армении и Грузии. Фото: FB/Armenian Embassy in Tbilisi.
Новости

Главы МИД Грузии и Армении провели телефонный разговор

26/03/2022 - 15:27
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Министры иностранных дел Грузии и Армении Давид Залкалиани и Арарат Мирзоян провели телефонную беседу.

По сообщению МИД Грузии от 24 марта, стороны обсудили текущую повестку двустороннего сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность визитов на высоком уровне.

Согласно той же информации, Давид Залкалиани подтвердил готовность грузинской стороны способствовать обеспечению мира в регионе, в том числе в рамках Инициативы мирного соседства.

Со своей стороны, по сообщению МИД Армении, министр Мирзоян проинформировал своего грузинского коллегу о «действиях Азербайджана по оказанию психологического давления на население Нагорного Карабаха, что препятствует нормальной работе жизненно важных объектов в условиях мороза».

«Арарат Мирзоян коснулся позиции армянской стороны в переговорах по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и в этом контексте подчеркнул посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

По сообщению МИД Армении, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

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26/03/2022 - 15:27
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