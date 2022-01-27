Министры юстиции Армении и Грузии - Карен Андресян и Рати Брегадзе, фото: Министерство юстиции Грузии
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Министры юстиции Грузии и Армении встретились в Ереване

27/01/2022 - 12:09
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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в ходе визита в Армению 26-28 января встретился со своим армянским коллегой Кареном Андресяном, с которым обсудил реформы, осуществляемые его министерством.

«Мы договорились об особом сотрудничестве в сфере государственных услуг», — сказал после встречи Брегадзе. По сообщению Министерства юстиции Грузии, министры подписали меморандум о сотрудничестве.

Министр Брегадзе заявил, что грузинская сторона поделилась с Арменией опытом мобильного Дома юстиции, с помощью которых сельские жители получают государственные сервисы.

По его словам, армянскому коллеге он также предоставил информацию об «инновационном» продукте «PROBBOX», «который позволяет условно осужденным получать все услуги, которые раньше получали в бюро пробации».

Министры также договорились об активном сотрудничестве по предотвращению фальсификации документов.

Вместе с министром юстиции в Ереване находятся его заместители — Тамар Ткешелашвили и Буба Ломуашвили, а также руководитель Национального агентства Публичного реестра Олег (Бачо) Тортладзе и начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили. В рамках визита запланирована также встреча грузинской делегации с премьер-министром Николом Пашиняном и спикером Парламента Аленом Симоняном.

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27/01/2022 - 12:09
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