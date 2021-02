Цхинвали продолжает выдачу разрешений на пересечение пунктов пересечения Одзиси и Карзмани

«Комитет госбезопасности» оккупированного Цхинвальского региона 8 февраля заявил, что продолжает выдачу разрешений на пересечение двух пунктов пересечения – Одзиси и Карзмани.

По той же информации, по мере приближения сезонных сельскохозяйственных работ желающие пересечь «границу» должны заранее подать документы для получения «соответствующего разрешения».

Для уточнения информации «Civil.ge» обратился в Службу государственной безопасности Грузии. В ведомстве заявили, что пока не могут подтвердить информацию.

Власти Цхинвали ввели ограничения в отношении пунктов пеерсечения Одзиси и Синагури в сентябре 2019 года после разногласий, возникших в связи с блокпостом грузинской полиции в Чорчана.

В прошлом году под предлогом эпидемии «Ковид-19» администрация Анатолия Бибилова закрыла все пять пунктов пересечения, соединяющих регион с остальной Грузией, в результате чего население оккупированного региона столкнулось с серьезным гуманитарным кризисом. Местные жители не могли перейти на подконтрольную Тбилиси территорию для получения своевременного надлежащего лечения.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что жители Ахалгори выразили желание участвовать в программе воссоединения семей. По той же информации, для этого они покинули свои дома и переехали в остальную Грузию к родственникам.

«Министерство иностранных дел» оккупированного Цхинвальского региона опровергло эту информацию, но признало, что «46 человек были перевезены на территорию, контролируемую Грузией, на постоянное жительство».

