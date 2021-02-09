Цхинвали продолжает выдачу разрешений на пересечение пунктов пересечения Одзиси и Карзмани
«Комитет госбезопасности» оккупированного Цхинвальского региона 8 февраля заявил, что продолжает выдачу разрешений на пересечение двух пунктов пересечения – Одзиси и Карзмани.
По той же информации, по мере приближения сезонных сельскохозяйственных работ желающие пересечь «границу» должны заранее подать документы для получения «соответствующего разрешения».
Для уточнения информации «Civil.ge» обратился в Службу государственной безопасности Грузии. В ведомстве заявили, что пока не могут подтвердить информацию.
Власти Цхинвали ввели ограничения в отношении пунктов пеерсечения Одзиси и Синагури в сентябре 2019 года после разногласий, возникших в связи с блокпостом грузинской полиции в Чорчана.
В прошлом году под предлогом эпидемии «Ковид-19» администрация Анатолия Бибилова закрыла все пять пунктов пересечения, соединяющих регион с остальной Грузией, в результате чего население оккупированного региона столкнулось с серьезным гуманитарным кризисом. Местные жители не могли перейти на подконтрольную Тбилиси территорию для получения своевременного надлежащего лечения.
В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что жители Ахалгори выразили желание участвовать в программе воссоединения семей. По той же информации, для этого они покинули свои дома и переехали в остальную Грузию к родственникам.
«Министерство иностранных дел» оккупированного Цхинвальского региона опровергло эту информацию, но признало, что «46 человек были перевезены на территорию, контролируемую Грузией, на постоянное жительство».
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