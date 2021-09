ЕС призывает Цхинвали и Москву открыть пункты пересечения

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель призвал руководство оккупированного Цхинвали и российские власти открыть все пункты пересечения, которые соединяют Цхинвальский регион/Южную Осетию с остальной Грузией. Харцель выступил с обращением 5 сентября, во вторую годовщину закрытия пунктов пересечения властями Цхинвали.

По словам посла ЕС, Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) готова содействовать обсуждению этого вопроса в рамках заседаний Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети, и что ЕС считает возможным разработать разумный и адекватный механизм тестирования на Ковид-19 на пунктах пересечения, который позволит обеспечить больше свободы передвижения.

В обращении посла говорится, что в течение последних двух лет этнические грузины Ахалгорского района не могли пересечь разделительную линию, навещать родственников, получать пенсии и получать образование на родном языке.

При этом в заявлении подчеркивается, что жители региона в результате этого закрытия ограничены в доступе к медицинской помощи. По словам посла, можно только приветствовать недавнее смягчение правил перехода на подконтрольную территорию Тбилиси из Ахалгорского района для получения медицинских услуг.

Руководство оккупированного Россией региона закрыло пункты пересечения в начале сентября 2019 года, сославшись на возможные угрозы со стороны Тбилиси во время кризиса в районе Чорчана-Цнелиси.

По данным Миссии наблюдателей ЕС, между Цхинвальским регионом и остальной частью Грузии существует 5 пунктов пересечения, включая пункты в Синагури и Карзмани в Сачхерском муниципалитете, Эргнети и Зардианткари в Горийском муниципалитете, а также пункт Одзиси в Мцхетском муниципалитете.

Последний граничит с Ахалгорским районом Цхинвальского региона, где до сих пор проживают грузины. По данным МНЕС, до закрытия через пункт пересечения Одзиси совершалось в среднем 400 переходов в день.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)