Цхинвальский лидер посетил Донецк и Мариуполь
Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов побывал в Донецке, а также посетил город Мариупол. Информацию об этом распространила пресс-служба Бибилова 2 апреля.
Во время визита Бибилов встретился с донецким лидером Денисом Пушилиным. В ходе совместного брифинга Пушилин приветствовал участие осетинских добровольцев в продолжающейся войне на Донбассе.
«Наши народы стремятся быть как можно ближе к России, к нашей общей Родине», — сказал Пушилин.
Он поддержал стремление Бибилова присоединить Цхинвальский регион к России, заявив, что «историческая справедливость будет восстановлена».
Со своей стороны Анатолий Бибилов повторил позицию Москвы и осудил «руководство Украины, который поддерживает фашизм».
«Это страшная история не только для Донбасса, но страшная история и для самой Украины… Понятно, что эти люди, воспитанные на ненависти к русским на протяжении поколений, понимают, что у этой истории плохой конец», — сказал он.
«Но как бы то ни было, я абсолютно убежден, что Донецкая Народная Республика будет освобождена», — сказал Бибилов.
«Для всех нас Россия — историческая родина. Эта историческая родина объединяет Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики и объединяет весь русский мир», — добавил он.
По сообщению пресс-службы Бибилова, он также посетил Мариуполь вместе с депутатом Госдумы России Дмитрием Саблиным.
Согласно тому же сообщению, он побывал в городской больнице и передал лекарство. «Анатолий Бибилов побеседовал с врачами, чтобы узнать, чем Южная Осетия может им помочь», — говорится в сообщении.
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