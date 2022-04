Цхинвальский лидер посетил Донецк и Мариуполь

Лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов побывал в Донецке, а также посетил город Мариупол. Информацию об этом распространила пресс-служба Бибилова 2 апреля.

Во время визита Бибилов встретился с донецким лидером Денисом Пушилиным. В ходе совместного брифинга Пушилин приветствовал участие осетинских добровольцев в продолжающейся войне на Донбассе.

«Наши народы стремятся быть как можно ближе к России, к нашей общей Родине», — сказал Пушилин.

Он поддержал стремление Бибилова присоединить Цхинвальский регион к России, заявив, что «историческая справедливость будет восстановлена».

Со своей стороны Анатолий Бибилов повторил позицию Москвы и осудил «руководство Украины, который поддерживает фашизм».

«Это страшная история не только для Донбасса, но страшная история и для самой Украины… Понятно, что эти люди, воспитанные на ненависти к русским на протяжении поколений, понимают, что у этой истории плохой конец», — сказал он.

«Но как бы то ни было, я абсолютно убежден, что Донецкая Народная Республика будет освобождена», — сказал Бибилов.

«Для всех нас Россия — историческая родина. Эта историческая родина объединяет Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики и объединяет весь русский мир», — добавил он.

По сообщению пресс-службы Бибилова, он также посетил Мариуполь вместе с депутатом Госдумы России Дмитрием Саблиным.

Согласно тому же сообщению, он побывал в городской больнице и передал лекарство. «Анатолий Бибилов побеседовал с врачами, чтобы узнать, чем Южная Осетия может им помочь», — говорится в сообщении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)