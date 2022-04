Отправившиеся воевать в Украину осетинские военные вернулись обратно

Осетинские военнослужащие, которых отправили воевать в Украину на сторону России, внезапно снова оказались в Цхинвальском регионе после того, как, по сообщениям, отказались воевать.

На фотографии, опубликованной в осетинских каналах Telegram 30 марта, видно, что по североосетинской стороне Рокского тоннеля, соединяющего регион с Россией, до 12 военнослужащих передвигаются пешком.

Цхинвальский блогер Алик Пухаты написал в Twitter, что около 300 военнослужащих 4-ой российской военной базы «по своей воле» вернулись оккупированный Цхинвали.

По его информации, большинство военных являются этническими осетинами.

«Они думали, что их оставили бросили погибать в ходе спецоперации в Украине», — сказал он.

Информация распространилась после того, как 30 марта Директорат стратегических коммуникаций ВС Украины сообщил, что почти весь батальон тактической группы 4-й военной базы России отказался воевать в Украине.

Согласно тому же сообщению, подразделения были переброшены на Кузьминский полигон, примерно в 50 км от Украины, и их пытались убедить вернуться в бой, но «призывы к продолжению поставленных задач не увенчались успехом».

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что из 4-ой российской военной базы, расположенной в Цхинвальском регионе, на которой российские военные и осетинские контрактники служат под российским командованием, Россия привезла 1200 военнослужащих трех батальонов тактической группы.

Цхинвальское руководство стало объектом критики

«Отношение к нашим воинам со стороны властей шокировало весь осетинский народ», — заявил 23 марта бывший лидер оккупированного Цхинвали Эдуард Кокойты.

«мы даже и подумать не могли, что проблемы настолько масштабны», — написал он в Телеграм, добавив, что «их лишили достойного обмундирования».

Когда военные вернулись в Цхинвали, Кокойты сказал: «Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости».

«Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие», — сказал Кокойты.

По его словам, военные вернутся в Украину, «если сочтут нужным, при обеспечении должной организации их участия».

В то же время обозреватель по осетинским вопросам Руслан Тотров 31 марта раскритиковал Бибилова за насильственное слияние осетинских войск с российской армией.

Говоря о размещении цхинвальских войск в Украине, Тотров заявил, что «с самого начала не было связи между (южно)осетинскими войсками и российским командованием, поскольку первые не придерживались стратегии и тактики вторых на той территории, где они находились в боях».

«Было ожидание, что осетины в стиле камикадзе будут атаковать хорошо защищенные украинские позиции без какой-либо продуманной стратегии», — добавил Тотров.

Со своей стороны, Бибилов впервые подтвердил сообщения об отправке осетинских военных в Украину 20 марта.

««Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу», — заявил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)