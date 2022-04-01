Отправившиеся воевать в Украину осетинские военные вернулись обратно
Осетинские военнослужащие, которых отправили воевать в Украину на сторону России, внезапно снова оказались в Цхинвальском регионе после того, как, по сообщениям, отказались воевать.
На фотографии, опубликованной в осетинских каналах Telegram 30 марта, видно, что по североосетинской стороне Рокского тоннеля, соединяющего регион с Россией, до 12 военнослужащих передвигаются пешком.
Цхинвальский блогер Алик Пухаты написал в Twitter, что около 300 военнослужащих 4-ой российской военной базы «по своей воле» вернулись оккупированный Цхинвали.
По его информации, большинство военных являются этническими осетинами.
«Они думали, что их оставили бросили погибать в ходе спецоперации в Украине», — сказал он.
Информация распространилась после того, как 30 марта Директорат стратегических коммуникаций ВС Украины сообщил, что почти весь батальон тактической группы 4-й военной базы России отказался воевать в Украине.
Согласно тому же сообщению, подразделения были переброшены на Кузьминский полигон, примерно в 50 км от Украины, и их пытались убедить вернуться в бой, но «призывы к продолжению поставленных задач не увенчались успехом».
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что из 4-ой российской военной базы, расположенной в Цхинвальском регионе, на которой российские военные и осетинские контрактники служат под российским командованием, Россия привезла 1200 военнослужащих трех батальонов тактической группы.
Цхинвальское руководство стало объектом критики
«Отношение к нашим воинам со стороны властей шокировало весь осетинский народ», — заявил 23 марта бывший лидер оккупированного Цхинвали Эдуард Кокойты.
«мы даже и подумать не могли, что проблемы настолько масштабны», — написал он в Телеграм, добавив, что «их лишили достойного обмундирования».
Когда военные вернулись в Цхинвали, Кокойты сказал: «Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости».
«Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие», — сказал Кокойты.
По его словам, военные вернутся в Украину, «если сочтут нужным, при обеспечении должной организации их участия».
В то же время обозреватель по осетинским вопросам Руслан Тотров 31 марта раскритиковал Бибилова за насильственное слияние осетинских войск с российской армией.
Говоря о размещении цхинвальских войск в Украине, Тотров заявил, что «с самого начала не было связи между (южно)осетинскими войсками и российским командованием, поскольку первые не придерживались стратегии и тактики вторых на той территории, где они находились в боях».
«Было ожидание, что осетины в стиле камикадзе будут атаковать хорошо защищенные украинские позиции без какой-либо продуманной стратегии», — добавил Тотров.
Со своей стороны, Бибилов впервые подтвердил сообщения об отправке осетинских военных в Украину 20 марта.
««Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу», — заявил он.
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