НБГ повысил ставку рефинансирования до 11%

Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии (НБГ) на своем заседании 30 марта повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 11%.

Причиной ужесточения денежно-кредитной политики НБГ назвал уровень инфляции, сохраняющийся выше целевого показателя в течение длительного времени, и «усилившиеся» риски в этом направлении на фоне продолжающейся войны в Украине.

«Вторжение России в Украину и боевые действия создали новые проблемы для постпандемического восстановления мировой экономики», — говорится в заявлении НБГ.

По заявлению НБГ, санкции, введенные в отношении России в связи с войной против Украины, и ограничения поставок привели к значительному росту цен на некоторые товары на мировом рынке, включая «резкое» повышение цен на топливо, что, вероятно, окажет существенное влияние на инфляцию.

«Кроме того, на фоне растущих рисков снижения внешних притоков увеличилась волатильность на валютных рынках, что привело к дополнительным рискам в плане инфляционных ожиданий», — отметили в НБГ.

Отметив, что годовая инфляция в феврале составила 13,7%, в НБГ подчеркнули, что с марта ожидается снижение инфляции, что в основном связано «с притиханием основного эффекта субсидирования коммунальных платежей».

Однако НБГ прогнозирует, что инфляция в течение года будет выше целевого показателя (3%).

Таким образом, по мнению НБГ, «денежно-кредитная политика будет оставаться склонной к ужесточению до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены».

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 11 мая 2022 года.

