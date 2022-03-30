НБГ повысил ставку рефинансирования до 11%
Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии (НБГ) на своем заседании 30 марта повысил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до 11%.
Причиной ужесточения денежно-кредитной политики НБГ назвал уровень инфляции, сохраняющийся выше целевого показателя в течение длительного времени, и «усилившиеся» риски в этом направлении на фоне продолжающейся войны в Украине.
«Вторжение России в Украину и боевые действия создали новые проблемы для постпандемического восстановления мировой экономики», — говорится в заявлении НБГ.
По заявлению НБГ, санкции, введенные в отношении России в связи с войной против Украины, и ограничения поставок привели к значительному росту цен на некоторые товары на мировом рынке, включая «резкое» повышение цен на топливо, что, вероятно, окажет существенное влияние на инфляцию.
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«Кроме того, на фоне растущих рисков снижения внешних притоков увеличилась волатильность на валютных рынках, что привело к дополнительным рискам в плане инфляционных ожиданий», — отметили в НБГ.
Отметив, что годовая инфляция в феврале составила 13,7%, в НБГ подчеркнули, что с марта ожидается снижение инфляции, что в основном связано «с притиханием основного эффекта субсидирования коммунальных платежей».
Однако НБГ прогнозирует, что инфляция в течение года будет выше целевого показателя (3%).
Таким образом, по мнению НБГ, «денежно-кредитная политика будет оставаться склонной к ужесточению до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены».
Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 11 мая 2022 года.
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