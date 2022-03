Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2022 г. вырос на 49,3%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 марта, в январе-феврале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешняя торговля Грузии увеличилась на 49,3% и составила 2,54 миллиарда долларов США.

Экспорт увеличился на 54,5% до 760,4 млн долларов США, а импорт — на 47,2% до 1,78 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 1,02 млрд долларов США, что составляет 40,2% внешнеторгового оборота страны.

Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с оборотом в 354,3 млн долларов США. Далее следуют: Россия — 274,6 млн, Азербайджан — 248,8 млн; Китай — 238,4 млн и Болгария — 124,7 млн ​​долларов США.

Китай был крупнейшим торговым партнером Грузии с точки зрения экспорта с 95,4 млн долларов США; Далее следуют: Россия — 92,9 млн; Азербайджан — 92,3 млн; Болгария — 83,8 млн и Турция — 58,9 млн долларов США.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии с точки зрения импорта были Турция, Россия, Азербайджан, Китай и США с 295,5 млн, 181,8 млн, 156,5 млн, 143 млн и 72,4 млн долларов США.

За отчетный период медные руды и концентраты составили крупнейшую товарную группу в экспорте с 156,3 млн долларов США. Далее следуют: Ферросплавы — 100,5 млн долларов США; Легковые автомобили – 72,6 млн долларов США; Азотные удобрения – 58,2 млн долларов США; Виноградные натуральные вина – 33,2 млн долларов США; Минеральная и пресная вода – 23,3 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 20,2 млн долларов США; Спиртные напитки – 17,6 млн долларов США; Золото – 13,4 млн долларов США; Фундук и другие орехи – 13,3 млн долларов США; Остальные товары – 251,8 млн долларов США.

Крупнейшими товарами с точки зрения импорта были нефть и нефтепродукты с 162,7 млн ​​долларов США; Далее следуют: Медные руды и концентраты – 153,9 млн долларов США; Легковые автомобили – 134 млн долларов США; Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – 119,3 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 52,6 млн долларов США; Телефонные аппараты – 47,2 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним – 32,2 млн долларов США; Электроэнергия – 21,6 млн долларов США; Марганцевые руды и концентраты – 14,7 млн ​​долларов США; Плоский прокат из углеродистой стали шириной 600 мм и более – 14,6 млн долларов США; Остальные товары — 1,03 миллиарда долларов США.

