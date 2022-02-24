Фото: Ибрахим Боран - Unsplash.
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Грузинский лари обесценился на фоне вторжения России в Украину

24/02/2022 - 18:38
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Национальная валюта Грузии обесценилась по отношению к доллару США на фоне вторжения России в Украину.

Согласно официальным данным Национального банка Грузии, сегодня стоимость одного доллара США составляла 3,1331 лари, что на 11,7 тетри обесценено по сравнению с предыдущим днем.

Это было самое быстрое обесценивание национальной валюты с марта 2020 года.

Лари также обесценился на 8 тетри по отношению к евро, а стоимость одного евро составила 3,5031 лари.

Ранее, в зимний период, лари был относительно прочным по отношению к доллару США и в феврале колебался в диапазоне 2,9-3.

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24/02/2022 - 18:38
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