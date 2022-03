Давид Кезерашвили и бывший сотрудник Минобороны оштрафованы на 5 млн евро

Тбилисский городской суд обязал бывшего министра обороны властей Единого национального движения Давида Кезерашвили и бывшего начальника Департамента закупок того же ведомства Александра Нинуа выплатить Министерству обороны 5 060 000 евро.

По заявлению Минстерства обороны, Давид Кезерашвили, который владеет контрольным пакетом акций телекомпании «Формула», и Александр Нинуа перечислили зарегистрированной в офшоре компании крупные суммы денег за учения, но министерство услугу не получило.

Министерство обороны 30 сентября 2021 года обратилось в суд с ходатайством о возмещении ущерба, причиненного «преступным деянием» Кезерашвили и Нинуа.

Министерство обратилось в суд после того, как 7 сентября того же года Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции по делу Давида Кезерашвили и признал его виновным в растрате более 5 миллионов евро. Что касается Нинуа, то он уже был осужден.

Тогда сам Кезерашвили отверг обвинения в свой адрес. Его адвокат Гиорги Гелхаури заявил, что власти пытались арестовать активы телекомпании «Формула» и подавить свободу слова.

Министерство обороны отвергло обвинения, заявив, что не планирует замораживать активы телеканала «Формула».

Кезерашвили был начальником Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем до 2008 года занимал пост министра обороны. После этого он перешел в частный бизнес.

В 2012 году, после смены власти в Грузии, против него было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. В 2014 году суды Франции и Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)