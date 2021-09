Верховный суд приговорил Давида Кезерашвили к 10 годам лишения свободы

Верховный суд Грузии 7 сентября приговорил бывшего министра обороны Давида Кезерашвили к десяти годам лишения свободы заочно по обвинению в хищении более 5 миллионов евро, но благодаря амнистии наказание будет сокращено вдвое.

Информацию «Civil Georgia» подтвердил адвокат Кезерашвили Георгий Гелхаури.

Решение коллегии из трех судей Верховного суда — Шалвы Тадумадзе, Левана Тевзадзе и Мераба Габинашвили, которое еще не было опубликовано, изменяет оправдательный приговор Апелляционного суда от 2017 года. Шалва Тадумадзе в то время был генеральным прокурором.

Кезерашвили, которому принадлежит 51% акций настроенной критически к властям телекомпании «Формула», назвал это решение «еще одним шагом в адаптации судебной системы к собственным узким политическим задачам».

Он также сказал, что подаст апелляцию на «позорное» решение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и обвинил премьер-министра Ираклия Гарибашвили в непосредственной организации судебного процесса. «Именно он думает, что таким образом запугает меня или будет шантажировать меня или телевидение, которое я поддерживаю», — сказал он.

Кезерашвили был главой Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем занимал пост министра обороны до 2008 года, после чего перешел в бизнес. После смены власти в стране в 2012 году против него было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. В 2014 году суд Франции и в 2016 году суд Лондона отказали в его экстрадиции в Грузию.

