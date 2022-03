«Спикер парламента» Абхазии заявляет, что закон об этнической принадлежности остается в силе

Судьба спорного «закона» о восстановлении абхазской национальности, рассчитанный на грузин, проживающих в Гальском районе, остается неизвестной после того, как «спикер парламента» региона Валерий Кварчия заявил, что он остается в силе.

По утверждению Кварчия, «депутаты» нарушили «Регламент парламента», когда на внеочередном заседании 22 марта, на следующий день после его принятия, отменили закон в ускоренном порядке.

Кварчия перечислил ряд нарушений, в том числе то, что депутаты не подали письменной и подписанной заявки, необходимой для проведения внеочередного заседания.

По его словам, поскольку он не присутствовал на заседании, были нарушены правила поведения «спикера» и внутренний распорядок.

Кварчия также заявил, что его заместитель Михаил Сангулия нарушил закон, когда председательствовал на заседании. По словам Кварчия, он не давал таких полномочий Сангулия.

«Но я никому ничего не поручал и не знал, что будет проведено заседание», — цитирует ИА «Апсныпресс» слова Кварчия.

Новый «закон» позволит около 30 тысячам этнических грузин, проживающих в Гальском районе, «восстановить абхазскую национальность» и получить абхазские «паспорта».

Администрация предшественника Аслана Бжания Рауля Хаджимба лишила их «гражданства» Абхазии в 2014 и 2017 годах, а также политических прав.

Неопределенная судьба закона

Хотя Кварчия и заявил, что оспариваемый «закон» остается в силе, его судьба неясна, поскольку абхазский лидер должен либо подписать его, либо вернуть в «законодательный орган».

Бжания пока не комментировал происходящие вокруг закона события. В настоящее время он находится в Москве.

Администрация Бжания, в том числе «премьер-министр» Александр Анкваб, и глава администрации Гальского района Константин Пилия неоднократно высказывались в поддержку выдачи «паспортов» проживающим в Гали грузинам.

Однако сторонники жесткой линии, в том числе влиятельная группа ветеранов войны Аруаа, решительно выступают против выдачи «паспортов» населению Гали.

Они напомнили действующему «премьер-министру» Александру Анквабу, что за выдачей «абхазских паспортов» грузинам в 2014 году последовало его отстранение от должности «президента».

Хронология событий

Валерий Кварчия представил законодательные изменения в марте 2021 года. После первого чтения в том же месяце «законопроект» был приостановлен почти на год.

Внезапно «парламент» предыдущего созыва принял «законопроект» 21 марта 2022 года во втором и третьем чтениях, после чего последовал серьезный протест и анонсирование митинга на 23 марта со стороны «Аруаа».

Ветераны позже отменили митинг после того, как Темур Надараия, член Аруаа и бывший глава администрации Гали, заявил, что «депутаты» извинились и отозвали «закон» на внеочередном заседании 22 марта.

Оппозиционные группы, включая Аруаа, опасаются, что выдача «абхазских паспортов» 30 000 этническим грузинам в Гальском районе может подорвать абхазскую этнократию в регионе с населением менее четверти миллиона человек.

Этнические грузины, проживающие в Гальском районе, вернулись в Абхазию в конце 1990-х годов после многолетнего изгнания.

