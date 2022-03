Закон о «восстановлении абхазской национальности» аннулировали через день после принятия

Абхазские «законодатели», похоже, были вынуждены отменить принятые днем раньше законодательные изменения, которые позволили бы грузинам, проживающим в Гальском районе, «восстановить абхазскую этническую принадлежность» и получить гражданство.

По имеющимся данным, 22 марта абхазские «депутаты» провели внеочередное заседание по отмене закона под давлением организации ветеранов войны «Аруаа». На следующий день «Аруаа» планировала провести митинг против закона.

По словам члена «Аруаа» и бывшего руководителя «администрации» Гальского района Темура Надарая, некоторые «депутаты» не знали, что поправки от 21 марта автоматически «предоставят» гальским грузинам гражданство, если они запишутся этническими абхазами.

Надарая отметил, что «депутаты» принесли извинения, отозвали уже принятый закон на третье слушание повторно и провалили его. По его словам, он также присутствовал на заседании.

Как сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс» со ссылкой на Надарая, ветераны также готовят обращение к «парламенту» и абхазскому лидеру Аслану Бжания «наложить моратории, чтобы не происходило никакой массовой паспортизации в Галском районе до окончания интеграционных процессов».

Отмена закона при странных обстоятельствах

Остается неясным, в какой мере отвечала отмена на заседании 22 марта поправок, внесенных в «Гражданский кодекс» и «Закона об актах гражданского состояния», законодательной базе оккупированного региона.

Оппозиционное издание «Нужная газета» опубликовало постановление «парламента» от 22 марта об отмене поправок, подписанное вице-спикером Михаилом Сангулия.

В качестве правовых оснований для отмены поправок в постановлении указана статья 103 регламента «парламента». Однако эта статья регулирует «законопроекты», которые прошли второе чтение, а вышеуказанные поправки были приняты уже в третьем, окончательном чтении.

Также неизвестно, сколько «депутатов» поддержали отмену законодательных изменений 22 марта, если голосование вообще состоялось.

Вопрос Гали

В Гальском районе проживает около 30 000 этнических грузин, которые вернулись в Абхазию в конце 1990-х годов после многолетнего изгнания.

Администрация предшественника Аслана Бжания Рауля Хаджимба лишила их «гражданства» Абхазии в 2014 и 2017 годах и лишила их политических прав.

В последние годы в Абхазии силы с относительно жесткими подходами решительно выступали против выдачи абхазских паспортов жителям Гали. В 2020 году «Аруаа» резко раскритиковала администрацию Аслана Бжания за ее заявления в поддержку паспортизации.

Они напомнили действующему «премьер-министру» Александру Анквабу, что за выдачей абхазских паспортов грузинам в 2014 году последовала его отставка с поста «президента».

Оппозиционные группы, в том числе «Аруаа», опасаются, что выдача абхазских паспортов 30 000 этнических грузин в Гальском районе подорвет абхазскую этнократию в регионе с населением менее четверти миллиона человек.

Примечательно, что в изгнании остаются более 260 тысяч грузин, изгнанных из других районов Абхазии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)