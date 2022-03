Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с Олафом Шольцем

Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым обсудил вопросы вступления Грузии в Евросоюз и войны России против Украины.

По сообщению Администрации правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили выразил надежду на поддержку Германией заявки Грузии на членство в ЕС. Он также подчеркнул роль Германии на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Стороны также обсудили продолжающиеся боевые действия в Украине и связанное с этим ухудшение обстановки в области безопасности в восточноевропейском регионе. Ираклий Гарибашвили еще раз подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества и мировых лидеров для скорейшего прекращения войны.

