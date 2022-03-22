Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с Олафом Шольцем
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым обсудил вопросы вступления Грузии в Евросоюз и войны России против Украины.
По сообщению Администрации правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили выразил надежду на поддержку Германией заявки Грузии на членство в ЕС. Он также подчеркнул роль Германии на пути европейской и евроатлантической интеграции.
Стороны также обсудили продолжающиеся боевые действия в Украине и связанное с этим ухудшение обстановки в области безопасности в восточноевропейском регионе. Ираклий Гарибашвили еще раз подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества и мировых лидеров для скорейшего прекращения войны.
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