Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: gov.ge
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Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с Олафом Шольцем

22/03/2022 - 18:19
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Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым обсудил вопросы вступления Грузии в Евросоюз и войны России против Украины.

По сообщению Администрации правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили выразил надежду на поддержку Германией заявки Грузии на членство в ЕС. Он также подчеркнул роль Германии на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Стороны также обсудили продолжающиеся боевые действия в Украине и связанное с этим ухудшение обстановки в области безопасности в восточноевропейском регионе. Ираклий Гарибашвили еще раз подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества и мировых лидеров для скорейшего прекращения войны.

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22/03/2022 - 18:19
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