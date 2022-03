Премьер-министры Грузии и Польши провели встречу в Батуми

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 17 марта принял в Батуми своего польского коллегу Матеуша Моравецки, который находится в стране с однодневным визитом.

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи с глазу на глаз, премьер-министр Гарибашвили заявил, что перед лицом «региональных и глобальных вызовов безопасности» и продолжающейся войны в Украине визит премьер-министра Польши в Грузию стал «еще одним четким выражением солидарности и поддержки».

Ираклий Гарибашвили еще раз выразил солидарность и поддержку Украине, отметив, что в 2008 году Грузия пережила «беду, трагедию, которая сегодня происходит в Украине». «Мы уже заплатили большую цену», — добавил он.

«Я всегда напоминаю нашим друзьям, что 20% нашей территории сегодня оккупировано Россией и что мы живем с российскими солдатами на нашей территории», — сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, на этом фоне в Грузии прекрасно понимают, «сколько трагедий сейчас происходит в Украине». Ираклий Гарибашвили также отметил, что проинформировал своего польского коллегу об «активной» гуманитарной и политической помощи, которую «Грузия оказывает Украине на всех международных уровнях, на всех политических уровнях».

Глава правительства подчеркнул, что Грузия и Польша имеют «долгую историю дружбы между государствами и народами» с Украиной, и «понятно, что мы продолжим проявлять солидарность с Украиной и будем продолжать ее всячески поддерживать».

«Наше общее желание — положить конец этой войне и установить мир в Украине», — сказал Ираклий Гарибашвили.

После этого премьер Грузии выразил сожаление, что после российско-грузинской войны в августе 2008 года мировые лидеры не установили санкций России, ни власти Грузии, которые лишь разорвали с ней «только дипломатические отношения».

Более того, по его словам, после войны бывшее руководство Грузии продало стратегические объекты российским компаниям, в одностороннем порядке отменило для граждан России визовый режим и «поддержало вступление России в ВТО».

«… После августовской войны мы увидели обновленную политику в отношении России, новые торгово-экономические проекты и никаких санкций, к сожалению, хочу повторить это еще раз», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Он также подчеркнул, что статус-кво не изменился и сегодня и что «нам ежедневно приходится справляться с оккупацией», за которой следует незаконная «бордеризация», незаконные похищения и задержания граждан Грузии и многие другие «трагические» факты, в том числе их «убийства или смерти».

После этого Ираклий Гарибашвили также затронул заявку Грузии на членство в ЕС и сказал, что это «долгий путь», для которого «нам нужно провести реформы, подготовить нашу страну, развить экономику, преодолеть множество проблем, чтобы стать членом ЕС».

По его словам, власти Грузии «абсолютно» мотивированы и готовы к этому «долгому» процессу.

Материал будет обновляться…

