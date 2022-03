Гарибашвили поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов

Премьер-министры Грузии и Нидерландов Ираклий Гарибашвили и Марк Рютте обсудили по телефону вопросы европейской интеграции Грузии и войны России против Украины.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе беседы стороны уделили особое внимание заявкам, поданным странами Ассоциированного трио – Грузией, Украиной и Молдовой на вступление в Евросоюз.

Премьер-министр Гарибашвили выразил надежду, что в этом процессе Грузия получит поддержку Королевства Нидерландов, отметив, что положительное решение Еврокомиссии по поданным заявкам станет дополнительным стимулом для успешного продолжения реформ.

Главы правительств двух стран также обсудили вызовы, стоящие перед Грузией, в том числе ситуацию в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

Гарибашвили подтвердил поддержку Грузией Украины и подчеркнул необходимость совместной работы международного сообщества для деэскалации ситуации и скорейшего прекращения войны.

Со своей стороны Марк Рютте заявил, что в ходе разговора выразил твердую поддержку Нидерландами в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии.

