Грузинские эксперты: Тбилиси должен адекватно реагировать на опасения в Сухуми и Цхинвали

Более двух десятков грузинских экспертов, занимающихся вопросами конфликта и укрепления доверия, заявили, что правительству Грузии необходимо оперативно и «адекватно реагировать» на озабоченность в Цхинвали и Сухуми в связи с войной России в Украине.

В совместном письме, адресованном правительству, активисты подчеркнули, что Тбилиси должен активно работать с международным сообществом, политическими группами, СМИ, абхазской и южноосетинской элитами, чтобы укрепить их веру в то, что как бы ни развивались события в регионе, Грузия по-прежнему будет привержена достижению компромисса, и что примирение возможно только мирными средствами.

Ниже приведен перевод полного текста обращения с грузинского на русский язык (перевод Civil.ge):

«В конце февраля свободный мир ответил единодушной поддержкой Украины на вторжение Российской Федерации в Украину, уничтожение мирного населения и жизненно важной инфраструктуры. Задействованные беспрецедентно суровые санкции нанесут непоправимый и долговременный ущерб российской экономике и технологическому сектору.

В то время, когда грузинское общество выражает твердую поддержку Украине, абхазское и южноосетинское сообщества обеспокоены укоренившейся у них идеей, что Грузия в благоприятное для нее время попытается восстановить свою территориальную целостность с применением силы.

Несмотря на то, что Тбилиси неоднократно давал гарантии неприменения силы на самом высоком уровне, Сухуми и Цхинвали постоянно относились к таким заверениям скептически. Тем более сейчас, когда в огонь подливают керосина призывы в СМИ и социальных сетях со стороны некоторых агрессивных или провокационных групп и заявления безответственных политиков.

В то же время грядущее ослабление российской экономики неизбежно приведет к резкому ухудшению социально-экономического положения населения Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона, так как экономики этих регионов сильно интегрированы с российской экономикой и фактически являются ее придатком. Следует отметить, что официальные лица Российской Федерации уже заявляли о том, что предназначенные для Сухуми и Цхинвали дотации в ближайшее время будут значительно сокращены.

На этом фоне неудивительно, что абхазы и южные осетины с тревогой наблюдают за текущими событиями и волнуются за собственное будущее.

Мы, представители гражданского общества Грузии, работающие над трансформацией конфликта, строительством мира и укреплением доверия, считаем, что официальный Тбилиси должен сейчас же отреагировать адекватно на упомянутые опасения Сухуми и Цхинвали.

В частности, важно:

Тбилиси, независимо от того, что его экономика и бизнес могут столкнуться с некоторыми трудностями, должен выразить твердую готовность, в рамках своих возможностей, поддержать население Абхазии и Южной Осетии в решении будущих социальных и экономических проблем;

Власти Грузии должны работать с международными партнерами, международными организациями, чтобы сделать свою готовность к смягчению экономических и социальных проблем абхазского и южноосетинского обществ стало частью их повестки дня;

В это судьбоносное критическое время, когда напряженность в международных отношениях, вызванная развязанной Россией в Украине войной, еще не достигла кульминации, власти Грузии активно должны работать с международным сообществом, политическими группами, СМИ, абхазскими и южноосетинскими элитами, чтобы укрепить их веру в то, что как бы ни развивались события в регионе, Тбилиси будет по-прежнему останется приверженным достижению компромисса и примирения только мирными средствами».

Свои подписи под обращением поставили: Иванэ Абрамашвили, Арчил Гегешидзе, Нино Каландаришвили, Георгий Модебадзе, Вахтанг Чараия, Паата Закареишвили, Марина Элбакидзе, Георгий Канашвили, Элико Бенделиани, Уча Нануашвили, Мамука Купарадзе, Юлия Харашвили, Тамта Микеладзе, Русико Маршания, Миша Джахуа, Натия Чанкветадзе, Кетеван Мурусидзе, Вахтанг Колбаия, Экатерине Гамахария, Родам Цомая, Нино Кобахидзе, Нанули Рамишвили, Давид Джишкариани, Ираклий Чихладзе, Нукри Милорава, Марина Почхуа, Кристина Киланава, Алу Гамахария.

