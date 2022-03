Бибилов рассказал об участии осетин в войне против Украины

Глава оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов подтвердил информацию о том, что из региона в Украину переброшены подразделения 4-й российской военной базы.

«Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу», — написал Бибилов в Телеграм-канале.

Он оправдал участие осетин в войне против Украины и сказал, что «другого выхода и другого решения у осетинского мужчины нет и быть не может!».

«Мне говорят, что наших парней отправляют на смерть. Нет! Нет — их отравляют за Победой!», — сказал Бибилов.

По поводу фотографии, на которой видно, что осетины направляются в Украину с надписью на флаге – «Смерть лучше позора» — Бибилов сказал: «Это у нас в крови было, есть и будет. Иначе нечего кичиться аланской кровью, кровью скифов. Аланы в кустах не отсиживались!».

После этого цхинвальский лидер раскритиковал «внутренних врагов». «В Страшнее внешнего врага только внутренний. Те, кто расшатывают ситуацию с Грузией — это враги! Те, кто внушает нам сомнения в действиях России — это враги!», — сказал он.

16 марта сообщалось, что подразделения 4-й военной базы России в оккупированном регионе, в том числе местные осетинские контрактники, отправились для участия в войне против Украины.

По соглашению, подписанному с Москвой в 2017 году, вооруженные силы оккупированного Цхинвали вошли в состав 4-й военной базы России, а остальные силы согласуются с Кремлем.

