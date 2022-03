СМИ: Россия перебрасывает в Украину подразделения из военной базы в Цхинвали

По сообщениям, которые распространились сегодня, части 4-й военной базы России в оккупированном Цхинвальском регионе, в том числе местные контрактники, отправились для участия в войне против Украины.

На опубликованной Telegram-каналом «Vladikavkaz News» записи, которая предположительно была сделана в районе североосетинского города Алагир, видны около 13 танков и 7 бронемашин.

По сообщению канала, колонна прибыла из Цхинвальского региона. На записи также виден трехцветный т.н. «флаг» Цхинвали.

В другой записи, которая распространилась в сети Телеграм ранее, видно как минимум пять танков, три бронемашин и один грузовик, которые перемещаются через Цхинвали.

Пока остается неизвестным, в записях видна одна и та же колонна, или сколько военнослужащих размещены в боевых машинах.

Бывший глава Цхинвальского региона Эдуард Кокойты написал в Телеграм, что «Наши ребята отправляются на Украину… Они сильно мотивированы, я со многими разговаривал».

«Едут мстить за наших братьев! Там есть родственники и друзья тех, кто погиб на Украине», — добавил он.

Действующее руководство Цхинвальского региона не подтвердило информацию об отправке войск в Украину.

Однако сегодня «Министерство обороны» оккупированного региона сообщило, что во время боев в Украине погиб сержант 58-й российской армии Андрей Бакаев, который был уроженцем Цхинвали.

Между тем, «Эхо Кавказа» сообщило, что жители Цхинвали раскритиковали в социальных СМИ лидера региона Анатолия Бибилова за отправку осетинских контрактников на войну, обвинив его в интеграции региона в состав российских вооруженных сил.

По соглашению, подписанному с Москвой в 2017 году, вооруженные силы оккупированного Цхинвали вошли в состав 4-й военной базы России, а остальные силы согласуются с Кремлем.

4-я военная база находится в подчинении Южного военного округа России.

