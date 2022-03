По заявлению IDFI, президент не нарушала Конституцию своими визитами в Европу

НПО Институт развития свободы информации (IDFI) заявила 15 марта, что утверждения правящей команды о том, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию своими недавними визитами в Европу, «не имеют под собой правовых оснований».

«Компетенция президента в международных отношениях ограничена и в основном осуществляется по согласованию с правительством», — заявили в НПО, но подчеркнули, что «это не означает, что любое действие/бездействие президента Грузии, которое влияет на внешнюю политику, требует согласия правительства».

По заявлению организации, правящая команда в своем заявлении предположительно опиралась на статью 52 (а) Конституции, согласно которой президент Грузии с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях.

По оценке IDFI, эту норму нельзя толковать таким образом, что «президенту Грузии необходимо согласие правительства Грузии на встречи с иностранными коллегами в Грузии или за границей, удаленно или физически, в формальной или неформальной обстановке, и выражать свои взгляды на процессы в Грузии или за ее пределами».

По мнению организации, тот факт, что, например, президент не может заключить международный договор без согласия правительства, не означает, что президенту как главе государства запрещено встречаться с кем бы то ни было и высказывать свою позицию.

«В частности, не все шаги президента в плане международного сотрудничества могут зависеть от воли правительства Грузии. Более того, введение такого ограничения законом противоречило бы, как минимум, статье 49 Конституции Грузии», — говорится в заявлении.

«Встречи, проведенные президентом Грузии, не носили формального характера, эти встречи не создавали для Грузии каких-либо новых обязательств», — подчеркивается там же.

IDFI также ссылается на статью 78 Конституции, которая предписывает конституционным органам «принять все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора».

В то же время организация указывает, что в свете продолжающейся войны в Украине усиление роли президента во внешней и внутренней политике Грузии вызвано не «нарушением президентом своих конституционных полномочий, а пассивными действиями и проблематичными оценками со стороны Парламента и правительства».

По заявлению организации, она также запросила у Администрации президента публичную информацию относительно заявления Грузинской мечты о том, что президент несколько раз отказывала правительству в назначении послов.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)