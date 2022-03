Ираклий Гарибашвили об отказе президенту в визитах в Европу

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что правительство отказало президенту Саломе Зурабишвили в официальных визитах в Европу на том основании, что «президент, главнокомандующий Грузии должен был быть и должен находиться в стране» на фоне войны России против Украины».

«Это был наш главный аргумент и мотивация, чтобы отказать ей в визите», — заявил журналистам глава правительства, подчеркнув, что это мнение разделяют все члены кабинета.

По словам Гарибашвили, Конституция Грузии обязывает президента согласовывать этот вопрос с правительством, поскольку «правительство дает свое согласие или отказывается планировать и осуществлять любой зарубежный визит».

«Очевидно, я должен еще раз отметить, что президент Грузии заблуждается», — сказал премьер, не вдаваясь в подробности.

«Я хочу предположить, что она оказалась в этом недоразумении», — добавил он. «Хочу также выразить надежду, что в самое ближайшее время все прояснится и эти вопросы будут сняты».

Ираклий Гарибашвили сделал это заявление после того, как правящая партия заявила сегодня, что правительство Грузии обратится в Конституционный суд в связи с рядом нарушений Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили, включая недавние визиты в Париж и Брюссель.

Грузинская мечта заявила, что президент Зурабишвили превысила свои полномочия, когда решила проводить внешнюю политику в обход правительства.

Правящая команда также пояснила, что статус президента как главнокомандующего Грузии несет лишь «церемониальную» нагрузку.

Ранее в своем ежегодном выступлении перед Парламентом 14 марта президент Грузии заявила, что ей было отказано в письменном виде в визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву.

Она также отметила, что из-за этого ей пришлось использовать личные контакты и превратить рабочие визиты в Париж и Брюссель в личные встречи.

