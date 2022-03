Грузинские политики комментируют ежегодный доклад президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем ежегодном обращении к Парламенту 14 марта подтвердила свою поддержку Украине на фоне продолжающейся войны в дружественной стране и подвергла критике правящую команду и оппозицию.

За выступлением президента в Парламенте последовали отличающиеся оценки со стороны команды правящей Грузинской мечты и оппозиционных политиков.

Ниже приводятся мнения сторон по докладу президента:

Комментарии представителей правящей команды

Ираклий Кобахидзе — председатель Грузинской мечты: «Если то, что сказала президент (визит в Париж и Брюссель без согласования с правительством), правда, и, скорее всего, она была права, то (она) нарушила Конституцию, мы это выясним».

Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь Грузинской мечты: «Госпожа Саломе выступила перед Парламентом Грузии. Конечно, было много вопросов, по которым мы согласны. Призыв к единству и единению очень хорош. Однако у этого есть и довольно скептическая сторона. Потому что сегодня мы видим в Грузии, как люди действуют против своей страны. К сожалению, мы вынуждены это сказать. После вашего выступления, госпожа Саломе, можно ли предположить, что эти люди, их телевидения изменят свою мораль и будут говорить по-другому? Больше не будут задавать крайне вредительский вопрос представителю Госдепартамента США, о чем вы также упомянули? У нас есть какая-то, хотя бы 1% гарантия на это? К сожалению, нет… Если сегодня у кого-то хватит сил над собой, что не будут продолжать этого, и мы не ответим… Это печальный факт, и в этом случае нам трудно разделить тот самый хороший призыв, что мы должны быть едины… Мы едины, будем едины, у нас нет претензий ни к одному из наших граждан, даже к их (оппозиции) ярым сторонникам…».

Алуда Гудушаури — Грузинская мечта: «Я думаю, что мы видели много необоснованной критики и необоснованного позиционирования со стороны президента, что лично мне очень досадно, создается впечатление, что президент прямо или косвенно, каким-то образом попала под т.н. буллинг Национального движения, это факт. Заявления, сделанные ею, и содержащиеся в них факты, если это действительно реальность, естественно, они нуждаются в изучении».

Комментарии представителей оппозиции

Леван Бежашвили – Единое национальное движение: «Мы услышали важное выступление г-жи президента… Действительно было хорошее выступление. Объективно поставлены такие задачи, которые мы должны решать совместно, и представители власти, и оппозиция. Мы слышали и критику, хотя по многим вопросам можем не согласиться с президентом, особенно по части критики оппозиции. Президент (обращаясь к президенту), у всех нас есть свои грехи, но в данном случае важно не говорить о грехах, не критиковать… Если стране грозит уничтожение, наши видения полностью теряют содержание, потому что ни у одного из них нет перспективы развития… Нам нужно национальное согласие, единство перед теми вызовами, кто стоит сегодня перед страной. Национальное согласие достигается благодаря нашей совместной деятельности…».

Теона Акубардия – Стратегия Агмашенебели: «Холодный душ от президента в сторону политического спектра – это еще одна возможность для всех понять, что стране угрожают непреодолимые опасности. Сегодня фактически суверенитет страны стоит на эту сторону чаши весов, когда Россия осуществляет агрессию против Украины и наши внутренние распри, бесконечное противостояние наносит ущерб интересам страны».

Иаго Хвичия — Новый политический центр «Гирчи»: «Фактически, та речь, которую я подготовил, основные месседжи, которые я должен был сказать, уже были произнесены Президентом в этом зале, за что я хочу поблагодарить ее. Надеюсь, что после этого резкого заявления президента, которое по своему содержанию носит примирительный характер, и призывает присутствующих здесь людей к примирению, не будет воспринято, в первую очередь, Грузинской мечтой таким образом, чтобы обвинить президента в том, что она поддерживает «нацов» (Национальное движение), и мы вновь услышим в целом те обвинения, против которых было направлено выступление президента».

Мамука Хазарадзе — председатель партии «Лело за Грузию»: «Президент озвучила важные инициативы, большинство из которых полностью соответствует нашим позициям. Мы готовы работать с президентом над реализацией этих инициатив».

Гиорги Гахария — бывший премьер-министр Грузии/партия «За Грузию»: «Спасибо президенту Грузии, которая сегодня с трибуны Парламента Грузии достойно озвучила голос грузинской нации».

Гига Бокерия — Европейская Грузия: «Сегодня мы выслушали президента Зурабишвили, которая говорила так, как будто она с другой планеты, стоит выше всего и не является частью политических процессов здесь… Этот человек, который сегодня осуждает поляризацию и обвиняет всех, кроме себя, сама обвиняла свою страну в развязывании войны, вела пропаганду против НАТО, была одним из авторов гнусной кампании по Давид-Гареджи и была избрана президентом Грузии с помощью кровавых баннеров и взяток. Это и есть тот человек, но она ничего не говорит о себе и своей вине или ошибке».

