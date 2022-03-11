Главы МИД Грузии и Латвии провели телефонный разговор
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, в ходе которого стороны обсудили войну России против Украины и заявку Грузии на членство в ЕС.
По сообщению МИД Грузии, министры подтвердили свою поддержку Украины и рассказали об обстановке безопасности в регионе, осложненной войной на Украине.
Согласно той же информации, в этом контексте стороны подчеркнули необходимость более широкого вовлечения международных партнеров и дальнейшей консолидации поддержки Грузии.
Давид Залкалиани также подчеркнул важность получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.
Со своей стороны, министр иностранных дел Латвии после разговора написал в Twitter, что «в эти трудные времена важно, чтобы ЕС поддерживал Восточных партнеров, и чтобы они поддерживали друг друга».
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