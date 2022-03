Главы МИД Грузии и Латвии провели телефонный разговор

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом, в ходе которого стороны обсудили войну России против Украины и заявку Грузии на членство в ЕС.

По сообщению МИД Грузии, министры подтвердили свою поддержку Украины и рассказали об обстановке безопасности в регионе, осложненной войной на Украине.

Согласно той же информации, в этом контексте стороны подчеркнули необходимость более широкого вовлечения международных партнеров и дальнейшей консолидации поддержки Грузии.

Давид Залкалиани также подчеркнул важность получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

Со своей стороны, министр иностранных дел Латвии после разговора написал в Twitter, что «в эти трудные времена важно, чтобы ЕС поддерживал Восточных партнеров, и чтобы они поддерживали друг друга».

