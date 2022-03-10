Глава МИД Грузии осудил бомбардировку мариупольского роддома Россией
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня осудил «варварскую» бомбардировку родильного дома в украинском городе Мариуполь.
«Мы поддерживаем Украину и строго осуждаем это гнусное нападение на ни в чем не повинных незащищенных граждан», — написал он в Twitter.
«Эта позорная бойня должна быть немедленно прекращена, российская агрессия должна быть остановлена», — добавил он.
По данным Мариупольского горсовета, 9 марта в результате авиаударов российской авиации погибли девять человек, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал бомбовый обстрел больницы «жестокостью» и «террором», а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нападение тяжким военным преступлением.
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