Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, фото: mfa.gov.ge
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Глава МИД Грузии осудил бомбардировку мариупольского роддома Россией

10/03/2022 - 17:33
27 1 minute read

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня осудил «варварскую» бомбардировку родильного дома в украинском городе Мариуполь.

«Мы поддерживаем Украину и строго осуждаем это гнусное нападение на ни в чем не повинных незащищенных граждан», — написал он в Twitter.

«Эта позорная бойня должна быть немедленно прекращена, российская агрессия должна быть остановлена», — добавил он.

По данным Мариупольского горсовета, 9 марта в результате авиаударов российской авиации погибли девять человек, в том числе ребенок, еще 17 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бомбовый обстрел больницы «жестокостью» и «террором», а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нападение тяжким военным преступлением.

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10/03/2022 - 17:33
27 1 minute read

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