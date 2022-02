Анджей Дуда: НАТО должна принять лидеров Грузии и Украины в Мадриде

Президент Польши Анджей Дуда предложил НАТО 7 февраля провести встречу с президентами Грузии и Украины на Мадридском саммите Североатлантического союза в июне 2022 года.

Такое заявление президент Польши сделал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, переговоры с Саломе Зурабишвили и Владимиром Зеленским станут подтверждением солидарности двум странам и покажут Украине и Грузии, что альянс «не оставит их в одних».

«Они всегда были верными партнерами НАТО, и альянс помнит об этом», — сказал Анджей Дуда.

В этом контексте он также упомянул встречу с президентом Саломе Зурабишвили в ходе транзитного визита в Тбилиси 3 февраля. По словам президента Польши, его интересовало мнение президента Грузии о кризисе в Украине.

Анджей Дуда подчеркнул, что считает необходимым усилить мобилизацию сил альянса на восточном фланге НАТО в свете концентрации российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее. По его словам, необходимо будет усилить мобилизацию сил на юге Европы.

На совместной пресс-конференции президент Дуда и генеральный секретарь НАТО коснулись также отношений НАТО с Китаем, который 4 февраля выступил с совместным заявлением с Россией, призвав НАТО отказаться от «идеологизированных подходов времен Холодной войны».

Президент Дуда также напомнил о встрече с председателем Си Цзиньпином в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине, отметив, что он проинформировал китайского лидера о взглядах, действиях и решениях НАТО. По его словам, об этом разговоре он также говорил с генеральным секретарем НАТО.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что призыв Китая и России к НАТО приостановить принятие новых членов является «попыткой лишить суверенные государства права выбора, которое закреплено в ключевых международных документах».

