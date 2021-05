Президент Польши находится с визитом в Тбилиси

Президент Польши Анджей Дуда 26-27 мая посещает Тбилиси с рабочим визитом, где уже встретился со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Парламента Кахой Кучава, также присутствовал на мероприятии, посвященному Дню независимости Грузии и посетил разделительную линию оккупированного Цхинвальского региона.

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи в Президентском дворце, президент Зурабишвили заявила сегодня, что она говорила с президентом Польши об оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальском регионе. «Ответом на эти оккупированные территории и на ту напряженную ситуацию, которая существует не только в отношении Грузии, сегодня заключается в большей солидарности, и большей солидарности в отношении перспективы Грузии в ЕС и НАТО», – сказала Зурабишвили.

«Я поделилась (с президентом Дуда) с нашей просьбой, чтобы участники саммита НАТО в своей заключительной декларации приняли во внимание ситуацию в Грузии и дружественной ей стране, Украине, и для нас зафиксировали там такое послание, которое четко покажет нам перспективу открытых дверей», – сказала президент Грузии.

По словам Зурабишвили, в период председательства в ОБСЕ в 2022 году Варшава готова «оказать Грузии посильную помощь, чтобы поставить вопрос оккупации на передний план в политической активности и заявлениях ОБСЕ».

Президент Грузии также сказала, что обсудила со своим польским коллегой «конкретные шаги», которые Тбилиси должен предпринять перед подачей заявки на членство в ЕС в 2024 году.

Со своей стороны, президент Дуда заявил, что он призвал лидеров Евросоюза и стран-членов НАТО оставить свои двери открытыми для Грузии. Он отметил, что Грузия неоднократно доказывала свою ценность в качестве союзника, приведя в качестве примера участие страны в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане.

«Я верю, что этот путь будет сокращен для Грузии», – сказал он, выразив надежду, что увидит конкретные сроки и процедурные шаги для членства Грузии в обоих объединениях.

Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Дуда обсудили вопросы экономического сотрудничества и туризма. «Была подчеркнута необходимость использования экономического и торгового потенциала, и было подчеркнуто, что Польша является важным рынком для Грузии, и грузинские товары также очень популярны в Польше», – говорится в заявлении пресс-службы правительства Грузии.

На встрече с президентом Дуда 27 мая председатель Парламента Каха Кучава подчеркнул поддержку евроатлантических устремлений Грузии со стороны Польши. Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, президент Польши со своей стороны отметил, что Варшава продолжает поддерживать стремления Тбилиси в НАТО и Евросоюз.

