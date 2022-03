Грузия поддерживает запуск Московского механизма ОБСЕ по Украине

Грузия и 44 других государства-участника ОБСЕ запустили 3 марта Московский механизм для создания миссии по установлению фактов для оценки последствий нападения России на Украину как с точки зрения гуманитарных вопросов, так и с точки зрения прав человека.

Цель миссии — «расследовать влияние российской агрессии на Украину, включая возможные военные преступления и преступления против человечества», — написал МИД Грузии в Twitter 3 марта.

По сообщению Госдепартамента США, эксперты подготовят отчет и представят его государствам-участникам ОБСЕ и соответствующим механизмам подотчетности, включая национальные, региональные и международные суды и трибуналы.

«Мы видели тревожные сообщения СМИ о нарушениях прав человека и норм гуманитарного права российскими войсками, в том числе о серьезных жертвах среди гражданского населения и серьезном ущербе гражданской инфраструктуре», — говорится в заявлении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также приветствовал решение от 4 марта. «Атака России имеет серьезные гуманитарные последствия. Мы видим потенциальные военные преступления и преступления против человечества», — написал он в Twitter.

В последние дни Тбилиси присоединился к нескольким многосторонним инициативам в поддержку Украины.

Грузия является соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к прекращению нападения России на Украину, и входит в число 38 стран, обратившихся в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать предполагаемые военные преступления в Украине.

Последние события происходят на фоне того, что правительство Грузинской мечты стало объектом серьезной критики внутри страны из-за неоднозначной риторики премьер-министра Ираклия Гарибашвили о войне в Украине.

