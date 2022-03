Словения поддерживает вступление Грузии в Евросоюз

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил 3 марта, что его страна поддерживает вступление Грузии в Евросоюз.

Вчера премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на членство в ЕС.

Сейчас страна ждет получение статуса кандидата от Брюсселя.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Бодган Ауреску также высказались в поддержку вступления Грузии, Украины и Молдовы в ЕС на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)