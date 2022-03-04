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Словения поддерживает вступление Грузии в Евросоюз
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил 3 марта, что его страна поддерживает вступление Грузии в Евросоюз.
Вчера премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на членство в ЕС.
Сейчас страна ждет получение статуса кандидата от Брюсселя.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Бодган Ауреску также высказались в поддержку вступления Грузии, Украины и Молдовы в ЕС на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
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