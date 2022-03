Оппозиция поддерживает заявку Грузии на членство в ЕС

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил вчера, что Грузия уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которую правительство направит в Брюссель 3 марта.

Ниже приведены оценки оппозиции по поводу решения правящей команды:

Ника Мелия – председатель Единого национального движения: «Поздравляю грузинский народ, его борьба, его настрой и жажда свободы дали результаты, и поздравляю! Правительство Грузии было вынуждено подать заявку на членство в ЕС в ускоренном порядке. Я хочу обратиться к западному миру, что мы согласны с президентом Зеленским, и да, возможно у нас нет достойного правительства, но мы достойная нация с воинским духом. Наше правительство может и не заслуживает вашего лояльного отношения, но мы, грузинский народ, заслуживаем его. Поэтому, просим всю Европу, пожалуйста, примите эту заявку. Место Грузии – в Европе».

Георгий Гахария — За Грузию/Бывший премьер-министр: «Мы приветствуем решение подать заявку на вступление Грузии в Евросоюз. Заявка должна сопровождаться эффективными шагами со стороны властей, чтобы провести процесс быстро и эффективно. Мы предлагаем правительству Грузии максимальную поддержку в этом вопросе и призываем всех политических акторов, как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции — отложить в сторону обсуждение того, кто какой вклад внес в этот процесс, сплотимся вокруг идеи и быстро и эффективно доведем процесс до конца, к логическому завершению. Спасибо гражданам Грузии за их особый вклад в процесс».

Мамука Хазарадзе – Лело за Грузию: «В результате сильного протеста нашей молодежи правительство подает заявку на членство Грузии в Евросоюзе. Протест должен продолжаться — мы должны сделать все возможное, чтобы заявка не осталась заявкой».

Элене Хоштария — Дроа: «Протест граждан Грузии дал результаты — правящая партия, которая вчера заявила нам, что не будет подавать заявку на членство в ЕС до 2024 года, было вынуждено отступить. Сегодня председатель Грузинской мечты объявил, что 3 марта Грузия официально подаст заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС. Членство в ЕС требует уважения европейских ценностей, требует поддержки и реализации его политики в отношении России. Политическая партия «Дроа» считает, что успех этого процесса зависит от национального согласия, демократического и институционального управления, судебной реформы. Мы призываем власти Грузии немедленно предпринять все необходимые шаги для достижения этой цели».

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «Наша совместная борьба дала результаты! Правительство с нами согласилось и готовит заявку на членство в ЕС в ускоренном порядке. Спасибо всем, кто способствовал этому. Спасибо нашим молодым людям, которые стояли на улице последние несколько дней. Спасибо гражданам Грузии, подписавшим петиции и требования, нашим эмигрантам, которые создали дополнительные мосты с Западом. Всем поколениям дипломатов, которые устанавливали контакты с Европой. Спасибо нашим героическим предкам, которые кровью и трудом сохранили страну для нас. Членство в европейской семье – многовековое стремление Грузии. Нашей историей и культурой мы неоднократно доказывали, что являемся частью западной цивилизации и свободного мира».

Алеко Элисашвили — Граждане: «Полная поддержка заявки Грузии на ускоренное членство в Евросоюзе!! Мы достойны вернуться в семью, в цивилизацию, одним из творцов которой мы являемся, а также вековыми защитниками ее ценностей».

