По словам Георгия Гахария, Грузия должна потребовать «ускоренного» вступления в Евросоюз

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил сегодня, что правительство Грузинской мечты должно попросить «ускоренного» вступления Грузии в Евросоюз.

Призывая власти Грузии использовать «исторический шанс», Георгий Гахария заявил, что «настало время для активных действий, мы должны напомнить всему миру, что мы первые жертвы российской агрессии».

«Правильный ответ на российскую агрессию — это немедленное принятие Грузии и Украины в европейскую семью», — добавил он.

«Наше место с нашими традициями в Европе!» — сказал он, добавив, что «это наш долг перед нашими предками и будущими поколениями!»

По его словам, «параллельно с беспрецедентной реакцией мира на российскую агрессию правительство Грузии занимает позицию, которое прямо наносит вред национальным интересам нашей страны».

«Каждое новое выступление властей Грузии оскорбляет достоинство грузинского народа и жертву, принесенную в 2008 году ради единства и свободы страны», — сказал он.

«Напоминаем властям, что население Грузии уже сделало выбор — наше место в европейской семье!», — сказал Георгий Гахария.

«Сегодня выбор прост — либо мы становимся частью европейской семьи, свободного мира, либо мы возвращаемся в состав Советского Союза», — добавил он.

Гиорги Гахария ушел в отставку с поста премьер-министра в феврале 2021 года из-за разногласий с правящей командой по поводу ареста Ники Мелия, лидера оппозиционного Единого национального движения. В мае он основал новую политическую партию «За Грузию», которая на местных выборах 2021 года заняла третье место после Грузинской мечты и Национального движения. Гиорги Гахария ушел в отставку с поста премьер-министра в феврале 2021 года из-за разногласий с правящей командой по поводу ареста Ники Мелия, лидера оппозиционного Единого национального движения. В мае онновую политическую партию «За Грузию», которая на местных выборах 2021 года заняла третье место после Грузинской мечты и Национального движения.

Президент Украины Владимир Зеленский, армия которого с 24 февраля защищает страну от вторжения России, попросил немедленно принять Украину в ЕС с помощью «новых специальных процедур».

Заявлению Зеленского предшествовало заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая вчера сказала, что «украинцы — одни из нас» и что ЕС желает принять их к себе.

Правительство Грузии пока не ответило на призывы. Однако в прошлом году Грузия создала формат Ассоциированного трио с Украиной и Молдовой. По заявлениям Грузинской мечты, Грузия подаст официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году.

Несмотря на то, что правительство Грузии осуждает вторжение России в Украину, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявляет, что страна не присоединится к международным санкциям против России. Свою позицию он объясняет «прагматичной» политикой.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)