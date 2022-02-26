Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор с президентами Франции и Европейского совета
Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.
В ходе телефонного разговора президенты Грузии и Франции обменялись мнениями по Украине и ее поддержке. «Президент Макрон подтвердил поддержку Францией территориальной целостности Грузии», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
По сообщению Администрации президента Макрона, телефонный разговор с президентами Грузии и Молдовы Саломе Зурабишвили и Майей Санду стал «возможностью оценить события в Украине и международный ответ на российскую агрессию».
Согласно тому же сообщению, в разговоре с обоими президентами Эммануэль Макрон «подтвердил свое решение поддерживать партнеров против любых попыток вызвать напряженность и дестабилизацию в восточном соседстве ЕС».
Что касается беседы с президентом Европейского совета, Саломе Зурабишвили заявила, что они обсудили текущие события в Украине, Грузии и Европе.
По словам Саломе Зурабишвили, лидеры пригласили ее в Париж и Брюссель на следующей неделе.
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