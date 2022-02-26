Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Фото: веб-сайт Администрации президента
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Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор с президентами Франции и Европейского совета

26/02/2022 - 23:16
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Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В ходе телефонного разговора президенты Грузии и Франции обменялись мнениями по Украине и ее поддержке. «Президент Макрон подтвердил поддержку Францией территориальной целостности Грузии», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

По сообщению Администрации президента Макрона, телефонный разговор с президентами Грузии и Молдовы Саломе Зурабишвили и Майей Санду стал «возможностью оценить события в Украине и международный ответ на российскую агрессию».

Согласно тому же сообщению, в разговоре с обоими президентами Эммануэль Макрон «подтвердил свое решение поддерживать партнеров против любых попыток вызвать напряженность и дестабилизацию в восточном соседстве ЕС».

Что касается беседы с президентом Европейского совета, Саломе Зурабишвили заявила, что они обсудили текущие события в Украине, Грузии и Европе.

По словам Саломе Зурабишвили, лидеры пригласили ее в Париж и Брюссель на следующей неделе.

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26/02/2022 - 23:16
9 1 minute read

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